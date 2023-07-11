聯儲局鷹鴿兩派官員隔空交鋒　三藩市儲銀行長籲年內再加息2次

美國聯儲局將於7月下旬舉行議息會議，多名官員先後發言。其中三藩市聯儲銀行行長戴利預期，聯儲局於年內須再加息2次，才可以將通脹回落至目標水平的2%升幅。



戴利指出通脹是首要問題，在壓抑通脹方面做得太少較做得太多風險更大，不過兩者之間的差距正在縮小，指開始看到經濟放緩跡象，並認為供需之間可取得更佳平衡；又強調對根據經濟數據以調整展望持開放態度。

博斯蒂克籲維持現行利率

至於亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指出，雖然通脹過高，但有鑑於有跡象顯示經濟放緩，決策者目前可以耐心一點。

他於周一（10日）出席活動時認為聯儲局可以多點耐心，目前政策顯然處於限制性區域，同時又繼續見到經濟正處於放緩的跡象，表明限制性措施正發揮作用。幾乎所有官員都支持聯儲局於年內再加息，但博斯蒂克卻呼籲今年餘下時間，甚至到2024年保持利率穩定。

他指出美國上周五（7日）公布的6月就業數據顯示，當地就業人數增幅不及預期，而通脹過高，須將通脹升幅壓回至2%。若一旦消費者的通脹預期「脫錨」，會感到擔憂，反映出決策者須多做一點。可是通脹正穩步回歸至目標，通脹預期集中於2%左右。他亦樂於耐心一點。