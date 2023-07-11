瑞銀料下半年中國股市有望跑贏美股　7月政治局會議或出招撐經濟

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，中國股市估值已接近去年10月低點，隨著更多支持經濟措施推出，包括焦點關注7月底的中共中央政治局會議，有望支持今年經濟增長達到5.5%，下半年中國股市有望有低雙位數字上升，跑贏美股。美股已累積一定升幅，下半年或有單位數字的向下調整空間。



在投資配置方面，她較看好具防禦性的高股息股，如保險、公用事業、精選銀行及優質國企，另外還有新經濟及消費類股。

她預計內地政府有望出台較有針對性的支持政策，財政政策方面，包括對房地產行業提供溫和支持，例如在低線城市降低交易費用及稅負，以及更好落實對開發商的融資支持。同時透過基建投資，如利用政策性工具及加快地方債發行等，以及提振消費，如提供定向補貼及支持汽車發展來穩定增長。

貨幣政策方面，預計人行會分別在第三及第四季下調共兩次MLF利率，總計20個基點，今年底還會降準1至2次，每次25至50基點。

認為內地地方債屬可控

關於內地地方債問題，她表示目前地方債規模屬於可管控範圍內，短期內觸發系統性危機的可能性非常低，政府可能會透過債務置換來解決區域失衡問題，或者透過債務重組及延期來防範短期內風險，必要時還可動用國有資源。

長遠來看，可能會讓政策性銀行參與解決現有債務問題，並為投資項目注入新資金。而將國有資產轉移到城投債平台，以緩解資產及負債錯配問題，也會是另一個潛在途徑。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，中國股市估值已接近去年10月低點，隨著更多支持經濟措施推出，包括焦點關注7月尾的中央政治局會議，有望支持今年經濟增長達到5.5%，下半年中國股市有望有低雙位數字上升，跑贏美股。美股已累積一定升幅，下半年或有單位數字的向下調整空間。

在投資配置方面，她較看好具防禦性的高股息股，如保險、公用事業、精選銀行及優質國企，另外還有新經濟及消費類股。

她預計，內地政府有望出台較有針對性的支持政策，財政方面包括對房地產行業提供溫和支持，例如在低線城市降低交易費用及稅負，以及更好落實對開發商的融資支持。同時透過基建投資，如利用政策性工具及加快地方債發行等，以及提振消費，如提供定向補貼及支持汽車發展來穩定增長。

貨幣政策方面，預計人行會分別在第三及第四季下調共兩次MLF利率，總計20個基點，今年底還會降準1至2次，每次25至50基點。

關於內地地方債問題，她表示，目前地方債規模屬於可管控範圍內，短期內觸發系統性危機的可能性非常低，政府可能會透過債務置換來解決區域失衡問題，或者透過債務重組及延期來防範短期內風險，必要時還可動用國有資源。

長遠來看，可能會讓政策性銀行參與解決現有債務問題，並為投資項目注入新資金。而將國有資產轉移到城投債平台，以緩解資產及負債錯配問題，也會是另一個潛在途徑。