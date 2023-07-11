會財局賴翠碧︰2022年度查察55個項目　其中14個轉交調查部門

會計及財務匯報局發佈2022年度查察報告，查察55個公眾利益實體項目，亦首次就6個非公眾利益實體項目進行查察。該局查察部主管賴翠碧表示，平均審計質素評級均略有改善，但大多數類別B（審計10至100間）和類別C （審計10間以下）事務所的審查結果卻強差人意，敦促公司積極解決審計過程並保持定期溝通。



整體審計質素有改善但不足夠

賴翠碧表示，整體審計質素評級由2020年3.1分改善至2022年的2.8分(1分最好，4分最差）。當中A類（審計100間以上上市公司）事務所有逐步提升跡象。然而大多數類別B和類別C事務所審查結果卻大失所望，存在缺失的類別B和C事務所數量由2020年33%大幅增至71%，「令人無法接受。」

賴翠碧續指，涉及出現重覆缺失的B和C類別事務所沒有利用好會財局之前刊發的報告，從中學習以改善質素監控制度。倘若該類事務所表現持續不如理想，會增加查察力度並要求改善，再者會進一步會將個案交由調查部門處理。她又稱在2022年度中的55個查察項目，有14個轉交了調查部門。

會計及財務匯報局發佈2022年度查察報告，查察55個公眾利益實體項目。（劉兆儀攝）

黃天祐：目前跨境執法進展理想

提到與內地跨進監督執法情況，會財局主席黃天祐表示，目前工作方向進展順利，相信日後過程會越來越順暢，當有進一步消息會公佈。

至於有報道指關於美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）近日派審計官員來港，對在美國上市的中概股業績進行檢查。惟黃天祐表示不評論有關事件。