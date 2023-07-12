滙豐會保持強積金管理收費競爭力　疫情後會加強與客戶面對面交流

滙豐市場調查發現，於所有供應商中，客戶對滙豐強積金的滿意度排名第一。僱主客戶方面推薦滙豐強積金有幾個主要原因包括基金表現 ，不同資產類別基金的3年及5年回報，均排名於所屬基金類別的頭三位；基金管理費方面，滙豐強積金平均基金開支比率為 1.02％，較市場平均數1.33%低超過20％。

對於未來費用會否有下調空間，滙豐香港退休金主管盧德芳表示，會繼續保持管理收費的競爭力。另外，積金局目標最早在2025年推出積金易平台，預計推出後收費能有所下調。

另外，根據調查，客戶普遍歡迎面對面的交流。隨住疫情緩和，滙豐會繼續加強客戶服務團隊與客人的接觸機會，了解及提供所需服務，例如進行客戶會議及講座。另外，客戶亦可於港九新界不同地點約見積金專員，協助強積金整合流程。

已減管理費7次

滙豐強積金過去已經7次主動減管理費。截至今年3月，管理強積金資產達1,965億元。20隻基金當中，19隻基金的管理費均低於或等於所屬基金類別的市場中位數。平均基金開支比率為1.02％，較市場平均數1.33%低超過20％。而20項基金當中，7項基金的基金管理費於所屬基金組別均屬最低。

滙豐發表「2023 年強積金服務問卷調查」結果，共訪問1,800名強積金僱主和僱員。調查發現，僱主客戶方面推薦滙豐強積金原因還包括基金種類及數目，滙豐強積金計劃提供 20項多元化基金，涵蓋不同投資市場及資產類別，同時，提供主動管理及被動型指數基金供成員選擇。

滙豐強積金為2022 年，平均投資回報率排名第一的強積金供應商。截至今年5月底，以3 年累積回報計算，20隻成分基金中， 有8隻基金於所屬類別當中，均排行首三位，而且有 16隻成分基金的回報均高於所屬基金類別的市場中位數。