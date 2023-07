滙豐看好中港股票基金表現　料美國最快年底減息

滙豐投資管理分銷業務市場策略師主管歐維鈞表示,歐美經濟面臨衰退風險,故對歐美股票基金看法偏淡,美國最快在年底減息。同時建議強積金成員以防守性投資策略為主,「Cash is not the King 」,預計市場「聰明錢」會更多流向較高增長的亞洲,包括中港股市均被看好,亦看好包括印度及印尼等東盟經濟體。



他表示仍看好中港股市,預計內地政府會出台較具針對性政策支持經濟,有助改善市場氣氛,強積金成員可配置部分資產。可能出台的政策包括針對電動車及高端生產等行業的稅務優惠,房地產方面也會有所支持,以帶動消費信心。

滙豐預計今年內地經濟增長能夠達到5至5.5%,符合官方目標。內地政府出台刺激政策,能夠令港股受惠,而本港經濟包括就業及旅遊業等,也有望繼續向好,為股市帶來支持。

料美股未來1年較波動

歐美股市方面,看法則偏淡。美股在未來6至12個月,預計表現會較為波動,經濟數據表現可能會較為負面。

他指出歐美經濟正面臨溫和衰退風險,美國可能在第四季出現,歐洲則有機會在明年出現。他認為目前該風險未有反映在股市上,而一旦企業盈利下滑,估值也會有所向下調整。

美國即將公佈最新6月通脹數據,市場估計為3.1%,較上月的4%有所回落。他預計,美聯儲會在7月議息會議再度加息0.25厘,其後將停止此輪加息,並會最快在12月減息。