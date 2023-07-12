滙豐看好中港股票基金表現　料美國最快年底減息

滙豐投資管理分銷業務市場策略師主管歐維鈞表示，歐美經濟面臨衰退風險，故對歐美股票基金看法偏淡，美國最快在年底減息。同時建議強積金成員以防守性投資策略為主，「Cash is not the King 」，預計市場「聰明錢」會更多流向較高增長的亞洲，包括中港股市均被看好，亦看好包括印度及印尼等東盟經濟體。



他表示仍看好中港股市，預計內地政府會出台較具針對性政策支持經濟，有助改善市場氣氛，強積金成員可配置部分資產。可能出台的政策包括針對電動車及高端生產等行業的稅務優惠，房地產方面也會有所支持，以帶動消費信心。

滙豐預計今年內地經濟增長能夠達到5至5.5%，符合官方目標。內地政府出台刺激政策，能夠令港股受惠，而本港經濟包括就業及旅遊業等，也有望繼續向好，為股市帶來支持。

料美股未來1年較波動

歐美股市方面，看法則偏淡。美股在未來6至12個月，預計表現會較為波動，經濟數據表現可能會較為負面。

他指出歐美經濟正面臨溫和衰退風險，美國可能在第四季出現，歐洲則有機會在明年出現。他認為目前該風險未有反映在股市上，而一旦企業盈利下滑，估值也會有所向下調整。

美國即將公佈最新6月通脹數據，市場估計為3.1%，較上月的4%有所回落。他預計，美聯儲會在7月議息會議再度加息0.25厘，其後將停止此輪加息，並會最快在12月減息。