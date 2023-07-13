富達國際：短線美股仍有升幅　中港股市估值低長遠有投資機會

受惠新冠疫情後經濟重啟，上半年股市表現普遍向好，令香港強積金整體回報為3.61%，較2022年全年平均回報負15.8%大幅改善，當中以美國股票基金表現最理想，平均錄得 17.59% 回報。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，年初看好中、港股及歐洲市場，不過中港股市受累內地經濟復甦步伐緩慢，及歐洲對能源補貼等利好消息已反映，因此已逐漸減持；受惠較少負面消息影響，年初看好的亞太區市場表現則持續向好。

美股方面，簡立恆指，市場流動性然充裕及勞動市場造好的帶動下，舒緩市場對美國經濟陷入衰退的擔憂，加上人工智能等概念帶動下，美股上半年維持升勢，短期或仍有升幅，惟一旦下半年經濟數據轉弱，或企業管理層對前景看法保守，屆時有需要減持。

簡立恆表示，一旦美國下半年經濟數據轉弱，或企業管理層對前景看法保守，屆時有需要減持美股。（許世豪攝）

至於中、港股市目前估值低，市場憧憬中央推出刺激經濟措施，不過簡立恆相信，經過內地過去數年針對內房及科技股等管控後，再推出大規模放寬政策的機會微，相反或會推出刺激消費如電動車補貼等政策、藉國企推動就業，及發展電商平台等推動零售業，或有利中國經濟復甦，及避開外圍因素影響，長遠有一定的投資機會。

債券市場方面，他指出，市場認為美國加息週期似乎走入尾聲，惟通脹回落速度有限，料短期內難以減息，加上經濟衰退風險仍在，債券再成為分散風險的工具，投資者可考慮高評級的企業及政府債。