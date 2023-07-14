迪士尼CEO：將減少星球大戰、漫威系列支出　「上映後表現不佳」

迪士尼（Disney，美：DIS）行政總裁Bob Iger表示，為減少成本，星球大戰（Star Wars）和漫威（Marvel）系列的內容支出和創作將會減少，又指近年來漫威電視節目的爆炸式增長「沖淡了該品牌的焦點和關注」。



迪士尼正在尋求削減成本，今年已經進行3次裁員，共裁掉約7,000名員工，佔其全球員工總數的3％，以節省55億美元的成本。

日前Bob Iger獲迪士尼延長合同兩年至2026年，他表示，迪士尼正面臨許多挑戰，為降低成本，有可能將迪士尼內容授權給其他串流媒體平台。他認為，授權是形成傳統電視業務的一系列模式的一部分，而在串流媒體發展初期，為自己的平台保留內容是正確的舉措。

他又指，漫威近年一系列的電影與電視上映後表現不佳，在電視業務中沒有達到任何重要成就，只是增加了產量，「沖淡了該品牌的焦點和關注」。

此外，電視業務方面，Bob Iger表示，迪士尼可能很快會出售其電視資產，因其業務可能不是公司的核心。他現下的首要任務就是重新評估傳統的有線電視頻道業務。

迪士尼擁有一系列電視網絡，從ABC廣播電台到ESPN等有線電視頻道。他指出，迪士尼願意尋找戰略合作夥伴，可以採取合資或出售所有權的形式，但拒絕透露具體時間。