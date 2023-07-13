網民建議迪士尼樂園落戶廣州　廣州文廣旅局：正積極尋求合作機會

此前，內地一直盛傳在繼上海迪士尼樂園後要再引進一座迪士尼樂園，亦將成為繼上海、香港後的中國第三座迪士尼樂園，選址問題引起廣泛討論，武漢、成都、天津等城市都曾傳出相關消息，不過均被否認。



近日，有網民建議積極爭取迪士尼樂園落戶廣州，不僅可發揮粵港澳大灣區綜合優勢，亦可與港迪形成「雙子星」局面。廣州方面表示，正積極尋求合作機會。



綜合內媒報道，今年6月，有網民在人民網「領導留言板」留言稱，粵港澳大灣區是世界級的旅遊目的地，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園。同時，該項目落地後可與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。廣州應該積極爭取迪士尼樂園項目落地，這對當地經濟、娛樂、交通、餐飲、酒店等多方面都有很大的拉動作用。

網民建議迪士尼樂園落戶廣州。（資料圖片）

7月10日，廣州市文化廣電旅遊局回應稱，迪士尼這類大型項目的落戶對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級具有較大推動作用，引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，目前廣州市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展。

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此前，成都、武漢、天津等地都曾傳出將建成內地第二座迪士尼的消息，不過已均被否認為假消息。6月3日，有消息指出，武漢市蔡甸區表示，目前迪士尼項目由上級部門接洽，武漢市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，顯示迪士尼有望落戶這一中部大城市。該消息隨後被上海迪士尼度假區高層否認。

內地第二座迪士尼有望落戶武漢？消息指已初步洽談 官方：假新聞

5月中旬開始，部分自媒體發布信息稱，成都市龍泉驛區將在不久的將來正式引入迪士尼樂園品牌，當地有關部門已經「預留了地塊」，隨後被成都經開區規劃和自然資源局消息否認，指龍泉驛區暫未收到迪士尼項目選址情況，個別網絡平台發布圖片，是以該區最新基準地價成果作為底圖進行編造。

內地第二座迪士尼樂園落戶成都？官方否認無阻網民熱議選址

目前，全球一共有6個迪士尼樂園。數據顯示，上海迪士尼樂園開放運營七年來，已累計接待遊客逾1.13億人次，共實現旅遊收入超615億元，創造直接就業崗位1.5萬個。