內地上半年消費品零售額按年增8.2%　國統局︰國民經濟回升向好

內地國統局今日公布多項上半年經濟數據，上半年，社會消費品零售總額227,588億元（人民幣‧下同），按年增長8.2%，比今年首季度加快2.4個百分點。單計今年6月，社會消費品零售總額按年增長3.1%，前值12.7%。



國統局又指出，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額197,532億元，按年增長8.1%；鄉村消費品零售額30,056億元，增長8.4%。按消費類型分，商品零售203,259億元，增長6.8%；餐飲收入24,329億元，增長21.4%。基本生活類商品銷售穩定增長，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長12.8%、4.8%。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長17.5%、10.5%、8.6%。

全國網上零售額71,621億元，按年增長13.1%。其中，實物商品網上零售額60,623億元，增長10.8%，佔社會消費品零售總額的比重爲26.6%。6月份，社會消費品零售總額按年增長3.1%，按季增長0.23%。

上半年CPI升0.7%

至於消費物價走勢，國統局指出，上半年全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.7%。在食品菸酒價格中，鮮果價格上漲7.9%，豬肉價格上漲3.2%，糧食價格上漲1.6%，鮮菜價格下降2.7%。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.7%。

國家統計局數據亦顯示，上半年全國固定資產投資（不含農戶）243,113億元，按年增長3.8%。其中，民間固定資產投資128,570億元，按年下降0.2%。從按月看，6月份固定資產投資（不含農戶）增長0.39%。上半年，全國房地產開發投資58,550億元，按年下降7.9%， 其中，住宅投資44,439億元，下降7.3%。上半年，商品房銷售面積59,515萬平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63,092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。

國民經濟朝高質量發展推進

國家統計局指出，上半年，隨着經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國民經濟回升向好，高質量發展穩步推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。下階段要全面深化改革開放，加快建設現代化產業體系，着力暢通經濟循環，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。