國家統計局：6月CPI同比持平　環比下降0.2%　PPI同比環比均降

據國家統計局數據，6月份全國居民消費價格指數（CPI）同比持平，環比下降0.2%。工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降5.4%，環比下降0.8%。



2023年6月份，全國居民消費價格（CPI）同比持平。其中，城市持平，農村下降0.1%；食品價格上漲2.3%，非食品價格下降0.6%；消費品價格下降0.5%，服務價格上漲0.7%。1—6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.7%。全國居民消費價格（CPI）環比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，農村下降0.2%；食品價格下降0.5%，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降0.3%，服務價格上漲0.1%。

同比變化的食品方面，鮮菜價格上漲10.8%，影響CPI上漲約0.20個百分點；鮮果價格上漲6.4%，影響CPI上漲約0.13個百分點；糧食價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；水產品價格上漲0.5%，影響CPI上漲約0.01個百分點；畜肉類價格下降3.3%，影響CPI下降約0.10個百分點，其中豬肉價格下降7.2%，影響CPI下降約0.09個百分點。

PPI方面，環比、同比均下降。受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年同期對比基PPI環比下降0.8%，同比下降5.4%，降幅比上月擴大0.8個百分點。

其中，生產資料價格下降1.1%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.2%，降幅與上月相同。受國際市場原油價格繼續回落及有色金屬價格波動影響，石油煤炭及其他燃料加工業、石油和天然氣開採業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降2.6%、1.6%、0.8%。煤炭、鋼鐵供給量大，煤炭開采和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降6.4%、2.2%。另外，電力生產中的風力發電和太陽能發電價格分別上漲2.6%、1.4%。