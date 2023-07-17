呂志和偕夫人訪敦煌莫高窟　對西千佛洞千手觀音璧畫感受最深刻

「呂志和獎 – 世界文明獎」創辦人、嘉華集團主席呂志和日前首度到訪甘肅敦煌莫高窟，出席有關「敦煌女兒」樊錦詩保育敦煌的活動，並與對方進行交流。呂志和指出，敦煌是薈萃中西文化、累積逾千年歷史的文化瑰寶，感謝樊錦詩窮一生精力，堅持守護及保育莫高窟，令世界有機會欣賞這種融會古文明的輝煌文化。



60年來以保育敦煌為志業，現為敦煌研究院名譽院長樊錦詩因此獲得各界的肯定，包括獲得「呂志和獎」的正能量獎表彰貢獻，樊錦詩近日決定將「呂志和獎」獲得的2,000萬元獎金，以及「何梁何利基金科學與技術成就獎」的100萬元設立專項基金，全數捐予敦煌的保育傳承工作。

呂志和指出此行到訪敦煌莫高窟，最深刻是到訪西千佛洞觀賞千手觀音璧畫，被細緻畫功吸引，「每條頭髮都畫得好精細」，認為在當時的年代能夠有如此精細的畫功是非常難得。

「呂志和獎」總經理程珍此次亦有同行，並出席了由甘肅省人民政府、國家文物局、中央文史研究館、何梁何利基金會舉辦的「樊錦詩基金會設立暨從事敦煌文物工作60年座談會」。

樊錦詩致辭時則不忘引述習近平總書記指出，「把莫高窟保護好，把敦煌文化傳承好，是中華民族為世界文明進步應負的責任」，坦言敦煌成就了自己，「沒有敦煌也沒有我」，以後還會繼續把敦煌的事，做得更好。