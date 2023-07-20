金沙上季EBITDA 5.41億美元　收入增3倍　期待更多客戶到訪

金沙中國（1928）母公司LAS VEGAS SANDS（LVS）公布截至今年6月底止第2季業績，當中金沙中國季內經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為5.41億元（美元‧下同），去年則錄得LBITDA 1.1億元。

公司又指出季內淨收益總額增加3倍至16.2億元，錄得淨利潤1.87億元，轉虧為盈。

LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦（Robert G. Goldstein）表示：「我們樂見澳門及新加坡兩地的旅遊及旅遊消費的強勁復甦於季內持續推進。我們仍熱切期待於2023年餘下整段期間及未來年度迎接更多賓客再次到訪我們物業的機會。於澳門，我們很高興見到所有博彩及非博彩業務分部正在呈現的持續復甦於季內不斷推進。我們仍熱切期待繼續投資的機會，以提升澳門對區內旅客（包括訪澳外國遊客）的旅遊吸引力。隨著訪客增加，以及旅遊及旅遊消費繼續復甦，我們數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界商務及休閒旅遊中心作出的投資，讓我們在締造強勁增長上佔優。展望未來，我們一向貫徹於團隊成員及社區的投放領先於同業，且我們提供領先於市場的綜合度假村物業組合，讓我們在未來年度締造強勁增長上格外佔優。我們的財政實力能支持我們在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。」