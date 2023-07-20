官媒發「唱衰中國經濟者注定失望」評論文章　長期向好基本面不變

內地官媒《經濟日報》發表題為「唱衰中國經濟者注定失望」評論文章，當中指出上半年內地本地生產總值按年增5.5%，不僅高於去年全年3%增速，亦高於今年首季4.5%增幅，增速更是全球主要經濟中最快。不過這份成績單在個別西方媒體眼中卻得出「中國經濟見頂」﹑「中國經濟失去動力」等怪論，又指出相關論調有違邏輯﹑有悖事實，不過是唱衰中國的老調重彈。

文章指出內地經濟非但沒有崩潰，反而綜合國力與日供增，人民生活水平不斷提高，創造更多經濟快速發展及社會長期穩定兩大奇迹，即便是3年疫情，內地經濟仍保持年均增長4.5%增長，明顯高於世界平均水平。

文章又指出今年以來內地經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策靠前協同發力，需求收縮﹑供給衝擊﹑預期轉弱的三重壓力得到緩解，經濟發展呈現回升向好態勢。在經濟恢復過程中，一些領域出現暫時波動屬正常。近期主要國際組織調高全球經濟增長預測，一個重要因素就是內地經濟恢復向好。

文章指出目前內地經濟確實面臨一些風險挑戰，但這些都是發展中的困難﹑前進中的問題，中國正在採取措施積極加以解決，成效已經或正在顯現，並表示中國經濟韌性強﹑潛力足﹑迥旋餘地廣，長期向好的基本面並無改變，也不會改變。