淡馬錫對中國經濟長期韌性有信心　看好內需及數字化投資機遇

內地經濟復甦乏力，政府遲遲未見有較大規模的刺激政策出台，加上中美地緣政治等問題，令資金避險流出中國市場。新加坡主權基金淡馬錫中國區主席兼全球科技與消費投資聯席總裁吳亦兵則認為，「預期差」是當前中國資本市場面臨的主要挑戰，若想打破這種格局需從資本市場入手，引入長期資本或是較現實的選擇。同時，當前赤字率存較大空間，仍有很多政策工具可供使用。長期來看，對中國經濟的長期韌性有信心。



預期差是當前資本市場面臨的主要挑戰

吳亦兵在接受內地媒體《中國證券報》訪問時表示，中國在疫情期間則沒有進行大規模放水，而是解決了許多長期問題，降低了經濟的長期槓桿。從消費者和中小企業角度來看，需要一定時間來修復資產負債表。因此，今年並沒有看到衝擊性的消費增長。不過，無論是信心還是消費，都在逐漸恢復。

他指出，實際上中國政府已經看到全球經濟面臨的挑戰，並且對整體經濟復蘇採取了相對清醒、謹慎的態度。但資本市場習慣了立竿見影的復蘇，便會存在預期差。

吳亦兵認為，在當前的環境下，中國仍有很多工具可供使用。例如可以在短期內增加赤字率，從國家資產負債表轉移到居民和企業的資產負債表。當前中國赤字率約3%，而發達國家在應對危機時最高時達到兩位數。這實際上就是資產負債表之間的轉移，可以重建信心。

中國仍有很多工具可供使用

他認為，目前核心問題仍是引導預期，這需要通過具體的財政和政策措施來實現。我們看到財政政策的調整已經開始，例如地方政府債務問題得到解決。此外，修復經濟主體的資產負債表，特別是消費者和中小企業，是這一進程的核心。而資本市場對中國經濟至關重要，在扶持民營企業的過程中發揮關鍵作用。所有達萬億級的平台經濟企業，都是依賴資本市場的。

至於歐美等國家提出的「去風險化」，吳亦兵表示，全球供應鏈由單一供應變為多元供應，是不可避免的趨勢。中國製造業中容易轉移的環節，比如裝配，可能會移到海外進行。但整體產業鏈是很難被搬走的，即使發生也需要相當漫長的過程。而中國產業鏈的優勢也是很難取代的。

產業鏈優勢難取代

對於中國投資市場的亮點，淡馬錫中國區執行總經理沈曄表示，淡馬錫投資強調「四大長期結構性趨勢」，包括數字化進程、未來新消費、更長壽命和可持續生活。在數字化方面，中國企業擅長發現和應用場景，在製造業、服務業等廣泛應用數字化，並與自動化緊密結合。在未來新消費方面，中國市場的內需消費潛力巨大，他們投資許多年輕消費者關注的品牌，在中國特定應用場景下有巨大機會。

沈曄又說，在更長壽命方面，雖然美國領先，但中國緊隨其後，擁有大量人才和龐大市場。在生命科學領域，中國在研發方面遙遙領先。至於可持續的生活，中國在大規模可持續發展方面處於全球領先地位，某些領域至少領先全球五年。淡馬錫將繼續挖掘這個領域的機會。