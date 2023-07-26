港交所與印尼證券交易所簽MOU　推動雙方市場發展

香港交易所（0388）今天（26日）宣布與印尼證券交易所簽署合作備忘錄，開拓多個戰略領域的機遇，共同推動雙方金融市場的發展。

根據合作備忘錄，香港交易所與印尼證券交易所將在兩地企業跨境上市、產品開發及推動亞洲ESG和可持續金融方面探索合作機遇。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「我們很高興與印尼證券交易所簽署合作備忘錄，進一步加強香港與東南亞國家之間的互聯互通，連接區內發展迅速及充滿機遇的市場。香港交易所營運亞洲區內最具活力的國際市場，並為國際投資者提供聯通中國內地市場的互聯互通機制；而印尼證券交易所位處東南亞其中一個最富創新力的經濟體，這裏孕育着充沛的人才、創新思維及前沿的新經濟企業。我們期待與印尼證券交易所共同努力，推動雙方市場繼續合作，連接資本與機遇。」

印尼證券交易所總經理Iman Rachman表示：「香港是全球領先的國際金融中心之一，我們希望透過與香港交易所的合作提升印尼資本市場在國際上的地位。通過這次的合作備忘錄，雙方將會繼續就拓展機遇及開發新產品等共同目標緊密合作。」

合作備忘錄由歐冠昇與Iman Rachman在香港交易所董事謝清海及印尼證券交易所董事長John A. Prasetio見證下，在印尼證券交易所交易大堂簽署。同日，在香港行政長官李家超率領的香港高級代表團訪問東南亞期間，李家超及印尼商務部副部長Jerry Sambuaga在印尼雅加達舉行的香港-印尼商務活動上見證合作備忘錄的交換儀式 。