美聯儲99%機會加息0.25厘　港銀料跟加P息0.125厘供樓壓力勢增

美聯儲7月議息結果，料將於本港時間周四（26日）凌晨公佈，市場幾乎一面倒預計加息0.25厘。港元拆息今日普遍向上，當中與樓按相關的1個月拆息終止三連跌，升6.43點子至5.13厘。有分析預計，港銀此次也將跟隨上調最優惠利率（P）0.125厘，惟料對樓市影響輕微，而此次加息也未必為本次加息周期最後一次，下半年港銀或共將兩次上調P共0.25厘。



據芝商所預測工具顯示，市場預計聯儲局7月加0.25厘，即上調終端利率至5.25厘至5.5厘的概率達到98.9%。

1個月拆息今日升至5.13厘

美聯儲6月按兵不動，並將終端利率維持在5厘至5.25厘的目標範圍內，但當時預告今年還會加息兩次。據芝商所預測工具顯示，市場預計聯儲局7月加0.25厘，即上調終端利率至5.25厘至5.5厘的概率達到98.9%。

港元拆息近期持續高企於5厘左右，現時普遍供樓人士選用的H按已升至封頂息率即3.5厘，若本港加息0.125厘，每100萬按揭額，30年期計，每月供款增加約70元，加幅1.6厘；若本港加息0.25厘，每100萬按揭額，同以30年期計，每月供款增加約141元，加幅3.1%。

林俊泓表示，美聯儲今次料將如市場預期加息0.25厘，港銀料將跟隨上調最優惠利率（P）0.125厘，9月加息的機會也都相當高，料港元拆息及P也將繼續跟隨上調。（李澤彤攝）

林俊泓：7月或非最後一次加息

上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，美聯儲今次料將如市場預期加息0.25厘，港銀料將跟隨上調最優惠利率（P）0.125厘。而事實上，此次未必為港美最後一次加息，因美國整體通脹雖有所回落，但核心通脹仍高於4%，距離目標2%仍有一段距離，故此進一步在9月加息的機會也都相當高，料港元拆息及P也將繼續跟隨上調，後者幅度料也為0.125厘，意味下半年港銀將兩次上調P共0.25厘。

信銀國際首席經濟師卓亮也預計，假設聯儲局加息0.25厘，預計P將上調0.125%。美國通脹繼續回落，廣義貨幣供應出現罕見的按年同比收縮，因此缺乏進一步加息理據，預計P在今次上調後會保持穩定。美國孳息曲線嚴重倒掛，經濟衰退風險仍然不容忽視，預計2024年上半年減息。美國加息週期至尾聲，港元利率環境進一步收緊空間有限。但在美國減息前，港元利率或繼續維持在較高水平。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，美聯儲的利率政策將取決於未來數據表現，特別是核心通脹和工資水平來決定7月份過後下一步加息行動，不會關掉未來進一步加息的大門，但預期在聯儲局已合共加息5.25厘後，經濟和通脹正逐步回落，不排除7月份加息後，將無需進一步加息，惟因通脹持續高於政策目標，故年內亦沒有減息空間。若沒有美國出現金融風險及經濟硬著陸，預期2024年中左右才會減息，需等待美聯儲確認核心通脹正朝向其2%的政策目標。

他又預期港銀P息會視乎美聯儲政策決定，如美聯儲暫停加息，港息P料將維持不變，但若美聯儲進一步加息，則港息P尚有上調空間。預計本港銀行將加息0.25厘，但亦不排除僅加0.125厘，將取決於大型銀行的決定。因近日港元拆息利率持續高企於5厘左右水平，明顯高於上一次加息時期（2023年5月初），當時1個月拆息只有約3.5厘，加上預期美元利率將維持高企一段時間，故港銀最優惠利率亦有上調空間。

王美鳳預計，此次很大機會屬本輪加息周期最後一次，市場預期息率見頂後，未來息率橫行一段時間後將掉頭回落，相信現時息率因素對樓市影響已輕微。（受訪者提供）

王美鳳：現時息率因素對樓市影響輕微

中原按揭董事總經理王美鳳表示， 1個月拆息5.13厘，明顯高於目前按息3.5厘逾1.5厘，反映銀行資金成本持續有上升壓力，若美國落實加息，預期銀行很大機會上調最優惠利率P，估計加幅介乎0.125厘至0.25厘。

她預計，此次很大機會屬本輪加息周期最後一次，市場預期息率見頂後，未來息率橫行一段時間後將掉頭回落，相信現時息率因素對樓市影響已輕微。由於加息期已幾近見頂，意味年內本港按息仍低於4厘水平，本港整個加息周期港P累計加幅或不多於1厘，反映是次加息周期仍錄得歷年較溫和加幅。