Cathie Wood為旗下基金沽Tesla及Nvidia解話　教投資者點觀察AI股

有連登仔契媽之稱的基金經理Cathie Wood旗下的基金，先後減持電動車生產商Tesla及圖像晶片生產商Nvidia股份。她接受外電訪問時指出Tesla股價在過去半年累升2.5倍，可是其掌舵的Ark Invest旗下基金部份股份持倉卻接近低點。當Tesla持倉佔基金投資規模約10%時，便需要須減Tesla持倉規模並對並他股份進行重新配置。



受惠於Tesla及Roku等美股於年內攀升，Ark Invest的旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）至周三（26日）累升54.5%，資產規模增至80億美元。

被問及基金沽出Nvidia時，她指出不少提及基金已無持有Nvidia，又指出因為合值才沽出Nvidia，明言該圖像晶片生產商屬高市銷率交易。

對於旗下基增持Facebook母企Meta，她指出Facebook由元宇宙轉向人工智能（AI）是公司好轉原因之一，又指出另一個原因是用戶人數較預期佳。她亦指出在觀察AI概念股時，要留意3個範疇。是領域專業知識和富有遠見管理﹑良好的分佈﹑可用於AI模型以改良產品及服務﹑削減成本並提高生產力的專有數據。

Wood又指出看好兩隻美股，分別為Twilio（美：TWLO）及Teladoc（美：TDOC）。前者擁有企業和消費者之間數萬億次互動的數據。Teladoc是有可能成為美國醫療保健信息的支柱企業。由於醫生要從Teladoc 查看患者電子健康記錄，因此該公司正在快速收集信息，未來的模型可以為醫生提供最佳治療方案的建議。