幣安及Coinbase遭SEC起訴　Cathie Wood卻看好後者﹕兩者指控不同

兩大加密貨幣交易所﹕幣安及Coinbase先後遭美國證交會起訴，Coinbase股價更因而下挫。不過有科技股女股神之稱﹑亦有連登仔契媽的基金經理Cathie Wood卻在Coinbase股價大跌之時入市掃貨，其後更接受外電訪問時指出，相對於幣安控罪有涉及欺詐，認為Coinbase競爭對手正消失，長遠而言對公司是好事。



SEC指斥兩間加密貨幣交易所銷售未註冊證券。可是Cathie Wood在接受《彭博》訪問時指出，對Coinbase的指控並無涉及刑事，又指出兩者均被質疑有關何謂「證券」及「權益」等問題。惟部份幣安面臨的問題與Coinbase無關。

在訪問中Cathie Wood再次展示對加密貨幣的信心，預料比特幣（Bitcoin）價格可以攀升至100萬美元，又認為當全球經濟愈不穩及波勢動，達標信心便會增加。她指出大眾正經驗由供應鏈主導的通脹恐慌，而Bitcoin為抗通脹工具。她又指出更大的風險是通縮而非通脹。為何Bitcoin仍可以受惠？因為該加密貨幣為抵禦傳統金融系統的解藥。

稱晶片股處泡沫風險

不過由她主理的基金於今年初時沽出大部份英偉達（Nvidia），錯失英偉達於年內逾倍的升幅。Cathie Wood再次為沽出英偉達辯解，認為晶片股處於泡沫風險，又認為Tesla為全球人工智能發行的贏家之一。由於全球每日有4至500萬部Tesla汽車於路面上行走，可以收集更多數據，較全球所有汽車及科技公司加起來還多，有助發展自主駕駛出租車能力，並預料至2030年時該市場規模可達8至10萬億美元。