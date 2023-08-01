渣打禤惠儀： 已增300名人手　下半年續增聘　定存息將保持競爭力

渣打（2888）上周五剛公佈亮麗業績，當中香港區業務更為增長引擎。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，對於下半年業務前景持審慎樂觀態度。美國聯儲局會否進一步加息暫難以預測，高息環境料會影響企業投資意欲。



上半年渣打香港貸款業務僅增1%，期望下半年該業務隨著訪港人流增加等因素，能較上半年略有改善，全年若能夠保持1%增長「已經好好」。

下半年貸款業務望較上半年略改善

但她也預計，聯儲局加息已接近尾聲，有機會再加多1至2次息，料有利渣打香港淨息差，但不會有大幅擴闊。集團方面預計今年全年淨息差為1.7%，明年為1.75%。

定存息方面，她坦言，市場競爭激烈，包括透過開戶及定存等去爭取存款，對於會否進一步上調存款息，就會視乎市場趨勢，保持自身競爭力。

P息有條件進一步上升

聯儲局上周加息0.25厘，渣打同日宣布上調最優惠利率（P)。禤惠儀表示，隨著港元拆息與P息收窄，P息有條件進一步上調，但也要視乎銀行本身資產負債及業務狀況等。

人手增聘方面，渣打香港上半年已增聘約300名人手，主要為零售方面的，有客戶經理及數碼業務方面的。同時，本港對外開關後集團內部調配人手也較為容易，期內由內地及新加坡東盟等地，向本港輸入了約100名人手，主要為數碼及綠色金融業務。

由內地及東盟輸入100名人手

下半年仍會按需要增聘人手，因多了訪港人士開戶及加大東盟業務開拓，會視乎業務增長情況而決定增聘人手數目。

渣打集團（2888）第二季基本表現信貸減值支出逾1.4億美元，按年增8,000萬美元，包括與內房相關的8,400萬美元。禤惠儀表示，難言相關撥備是否已見頂，但認為目前水平已屬足夠。

Mox Bank料2024達收支平衡

上半年渣打零售業務中與大灣區相關業務增長逾80%，主要受到新經濟如電商及電動車等業務，以及新開戶數目增長帶動。下半年預計增長動力仍存，因新開戶人士期望有更多元化的財富管理，以及料會帶動更多人來開戶。目前內地訪港客僅達港運輸力一半，望會有更多人訪港。

另外，早前有消息稱，傳兩銀行拒為虛擬資產開戶，金管局急見銀行業商討 。禤惠儀表示，渣打對於開戶及風險管理均有框架，包括盡責審查等，均會謹慎處理。而事實上，渣打目前有符合相關開戶等要求的虛擬資產客戶戶口。至於虛擬銀行Mox Bank ，仍維持2024年達收支平衡目標。