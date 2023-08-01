信銀國際等多家中小行上調最優惠利率0.125厘　南商加0.375厘

上周美國聯儲局宣布加息0.25厘後，四大行同日生調高最優惠利率（P）0.125厘，中小行陸續跟隨。信銀國際宣佈，上調P息12.5點子，年利率由6厘調整至6.125厘；而港元儲蓄利率亦有所調整，由8月1日起生效。賬戶餘額5,000元或以上年利率劃一為0.875%。



南商加幅大於其他行

上海商業銀行及大新銀行也宣布，將由 7 月 31 日起，上調P由 6厘至 6.125厘，加幅為 12.5 點子。兩家銀行並將於同日上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達港幣 10,000 元或以上的儲蓄存款利率， 將由 0.75厘上調至 0.875厘。

華僑銀行香港宣佈，由7月31日起將其港元最優惠利率由年息6.25厘調升至年息6.375厘。同時，港元儲蓄存款利率也會調整，存款結餘1萬元至100萬元年利率由1厘調升至1.125厘，而100萬元以上則由0.85厘調升至0.975厘。

另外，南洋商業銀行宣布，將P上調0.375厘至6.125厘，幅度較其他行為大。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，這是該行因自身資金壓力續增而作出的決定，不排除其他中小型銀行會根據自身資金狀況而決定合適的加息幅度。