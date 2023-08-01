滙豐次季稅前賺88億美元優預期　派息10美仙　擬斥20億美元回購

滙豐控股（0005）公布截至今年6月底止第二季，除稅前利潤為88億元（美元，下同），按年升104%，佳於市場預期的約80億元。



該行並宣布次季派息10美仙。另進行回購20億美元。



滙豐第二季收入增45億元增167億元，全線環球業務均錄得增⻑，主要反映利率上升。期內淨利息收益率為1.72%，按季上升3個基點。

中期利潤增至217億元

按上半年來看，期內除稅前利潤增129億元至217億元，當中包括撥回與計劃出售法國零售銀⾏業務相關的減值21億美元，以及收購英國矽⾕銀⾏錄得的暫計增益15億美元。按固定匯率基準計算，除稅前利潤增加133億美元⾄217億美元。列賬基準除稅後利潤增加91億美元⾄181億美元。

上半年收入增加123億美元，達到369億美元。淨利息收益率為1.7%，上升46個基點。

預期信貸損失及其他信貸減值準備為13億美元，反映儘管通脹壓⼒持續，但⼤多數市場的前景更趨穩定。上半年的提撥包括與中國內地商⽤物業⾏業有關的3億美元，以及英國⼯商⾦融業務的提撥。

信貸損失及其他信貸減值準備13億美元

期內營業⽀出為155億美元，按年減少7億美元，跌幅為4%。

以年率計之平均有形股本回報率為22.4%，2022年上半年則為10.6%。若不計及與法國計劃出售事項及英國收購事項相關的影響（以年率計)，以年率計之平均有形股本回報率為18.5%。

普通股權⼀級資本比率為14.7%，較去年第四季增加0.5個百分點，乃扣除應計股息後⽣成的資本所致，亦包括撥回計劃出售法國零售銀⾏業務的減值及收購英國矽⾕銀⾏錄得暫計增益產⽣的⼤約0.3個百分點影響。部分增幅被風險加權資產增加及股份回購影響所抵銷。