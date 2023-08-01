滙豐季績爆靚兼再回購　股價再上衝　專家指有望挑戰72元

獅王滙豐（0005）霸氣再現。該行於今日（1日）中午公布第2季業績，按列賬基準稅前利潤增加87%至88億美元，表現優於預期。加上該行宣布派發季度息0.1美元，以及即將展開另一輪總值20億美元的回購行動。

放榜後投資者便採取行動，刺激股價曾高見66.7元。大行摩根士丹利亦隨即於最新報告內唱好獅王，將目標價上調至72.2元。



滙豐第2季業績實在予投資者太大驚喜。受惠於淨息差按季擘闊3個基點至1.72厘，季內淨利息收入按年增加34.65%至93.05億美元，計及淨費用收入及其他經營收入，收入增加45%至167億美元。該行指出收入增長主要反映利率上升﹑財富管理及個人銀行業務旗下的保險業務，和環球銀行及資本市場業務旗下的債務資本業務表現優秀，抵銷環球外匯及股票業務減幅。

收入增長之餘，該行亦成本控制成本。季內營業支出按年減少1億美元至79億美元。該行解釋成本節約計劃已於2022年底結束，重組架構及其他相關成本下降，以及撥回過往年度資產減值。

滙豐上季按列賬基準，稅前盈利增至88億美元。（資料圖片）

上調全年淨利息收益指引

不獨業績表現可人，該行對前景看法亦較樂觀。目前是在今﹑明兩年實現約15%的有形股本回報率，今年全年淨利息收益指引上調至350億美元以上。該行又指出今﹑明兩年派息率為50%，以及即將進行20億美元回購。日後會否再進行回購，則視乎是否有適當資本水平。

大摩予增持評級

投資者對於該行業績反應如何？從股價曾高見66.7元便可得知，反應相當正面。大行亦加入唱好行列。大摩將滙豐目標價由67.5元升至72.2元，評級為「增持」。

大摩於報告內指出滙豐次季收入勝預期，撥備前經營溢利較市場預期高出12%。這由較好的淨息差及其他收入帶動，促使管理層將全年淨利息收益指引上調至350億美元以上，以及目標在今﹑明兩年實現約15%的有形股本回報率。

大摩又指出滙豐的普通股一級資本比率符預期，並公布擬展開最多達20億美元的進一步股份回購，金額為預期上限。

滙豐公布業績後，大行摩根士丹利將目標價升至72.2元。（資料圖片）

黃敏碩指股價可上望72元

市場人士同樣看好滙豐前景。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出滙豐上季業績兌現投資者的期望，同時該行截至6月底時普通股一級資本比率達14.7%，屬行業中最佳一群。至於下半年業績表現，則要視乎大中華區財富管理業務表現，以及淨利息收入能否保持增持。目前來看，該行在英國及美國業務淨息差有條件再擘闊。

對於滙豐股價走勢，黃敏碩認為下半年股價升勢或不如6﹑7月時般急速，這與當時資金物色具避險功能的投資，以及作出超前部署有關，但是他相信滙豐股價趨勢保持上揚。只要恒指繼續保持反覆上揚的走勢，挑戰21000點甚至今年高位，認為滙豐有空間挑戰70元，甚至72元。他亦指出手上有貨的投資者，如股價回落至63元時可考慮先行獲利，若未有貨的投資者則可考慮回落至58元左右時入市。