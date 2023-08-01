政府稱香港6月零售額升19.6%至331億元　鐘錶及珠寶首飾飆逾64%

政府公布6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，按年上升19.6%。5月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升18.5%。與2022年同期比較，今年上半年零售業總銷貨價值的臨時估計上升20.7%。



6月網上銷售22億元

今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，較去年6月下跌3.3%。5月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年5月下跌3.7%。與2022年同期比較，今年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.2%。

扣除其間價格變動後，今年6月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升17.5%。今年5月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月上升16.6%。與去年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨數量的臨時估計上升18.9%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年6月與去年6月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升64.3%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升20.5%）；服裝（上升34.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升6.6%）；百貨公司貨品（上升4.2%）；藥物及化妝品（上升49.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升11.3%）；汽車及汽車零件（上升24.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升26.1%）；中藥（上升17.1%）；書報、文具及禮品（上升19.3%）；以及眼鏡店（上升29.9%）。

另一方面，今年6月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.5%。其次為燃料（銷貨價值下跌19.1%）；以及傢具及固定裝置（下跌6.4%）。

政府料零售銷售前景維持良好

今年第2季與第1季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升5.3%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升4.2%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及正面的消費氣氛，零售業總銷貨價值在6月按年繼續明顯上升。

發言人指出零售銷售的前景維持良好。訪港旅客人數在未來數月將進一步上升。勞工市場情況改善和政府多項鞏固經濟復蘇動力的措施如發放消費券，都應為本地消費需求提供支持。