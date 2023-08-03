百威上半年少賺8%至5.75億美元　稱內地業務持續復蘇

百威（1876）公布截至今年6月底止中期業績，股權擁有人應佔溢利為5.75億元（美元‧下同），按年跌8%，不派息。



公司又指出期內收入為36.66億元，按年內生增長為14%，毛利率為50.9個百分點，正常化除息稅折舊攤銷前溢利為11.73億元，內生增長10.7%，股權持有人應佔常化溢利為5.79億美元。

期內總銷量為49,456十萬公升，內生增長9.4%。

公司又指出，單計今年第2季收入為19.64億元，內生增長14.9%，正常化除稅息折舊攤銷前溢利5.93億元，內生增長11%。

內地業務續復蘇

公司指出，2023年上半年，由於中國業務持續復甦，加上印度業務的強勁增長，總銷量增加9.4%。在持續的高端化進程及中國市場的重啟帶動、但部分被韓國表現所抵銷的情況下，每百升收入增加4.2%，收入隨之增加14.0%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利增長10.7%，而正常化除息稅折舊攤銷前盈利率為32.0%。

公司表示於第2季度，在中國及印度的發展動能，推動總銷量增加9.5%。全公司收入增加14.9%，超過疫情前水平，而每百升收入增加4.9%。季內除息稅折舊攤銷前盈利增加11.1%，是由於中國的收入強勁增長。除息稅折舊攤銷前盈利率為30.2%。

公司指出證實了嚴謹的財務和現金管理措施有效，使能夠保持資產負債表穩健。截至2023年6月30日，淨現金部位為24億美元。