美國百威啤酒邀跨性別KOL合作遭強烈抵制　母公司市值蒸發390億

美國啤酒龍頭大廠百威旗下副牌百威淡啤（Bud Light）爆出代言爭議。由於他們找來擁有千萬粉絲的26歲跨性別KOL迪倫．穆瓦尼（Dylan Mulvaney）代言，竟引來保守人士的抵制，美媒指自3月31日以來，其母公司安海斯布希英博集團（Anheuser-Busch）的市值已暴跌超過50億美金（約港幣392億元）。



迪倫是一位跨性別女性，在TikTok上相當活躍，其帳號有超過千萬的粉絲追蹤，她向來不吝將自己的變性經歷與網民分享，而前陣子迪倫才完成了整型手術，將自己的容貌變得更女性化。

百威淡啤與跨性別KOL迪倫是次合作，竟帶來事前預料不到的市場反動力：（按圖了解）

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在確定與百威淡啤合作後，她在社群平台上分享了自己和百威淡啤合作的影片，迪倫在影片中開心地表示百威淡啤還特地送上印有她肖像的特別版啤酒，讓她相當驚喜。

但沒想到，百威淡啤的這項合作決定，竟然會引發軒然大波。保守派人士開始揚言抵制，一些酒吧的老闆向《紐約郵報》記者透露影響的確很大，百威淡啤的銷量下降了50%，而安海斯布希英博集團旗下的瓶裝啤酒則下滑了30%。甚至連一些名人也表態，知名音樂人搖滾小子（KID ROCK）就上傳了一段用步槍射擊百威淡啤的影片。

針對此次的爭議，迪倫表示輿論攻擊她是因為她是一個「容易的目標」。「這些人並不了解我，我所做或所說的任何事情都會以某種方式被斷章取義，甚至被用來對付我。這很可悲，因為我試圖表達的一切都是積極的。」

除了百威淡啤之外，迪倫也和耐吉（NIKE）合作行銷女性運動內衣。福斯新聞當家主播梅根凱利（Megyn Kelly）公開抨擊耐吉的這項合作，她不客氣地表示，「抱歉，但迪倫根本沒有胸部，她不需要任何女性內衣，更別說是運動內衣！」

儘管百威淡啤遭受到前所未有的抵制，甚至連累母公司安海斯布希英博集團，但他們和耐吉都反駁了這些負評，並表示會支持迪倫。只不過有業內人士透露，這次的爭議所帶來的效應恐怕會是長期的傷害，甚至可能演變成安海斯布希英博集團所有產品的抵制。

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