歐美股市維持跌勢　道指收市跌66點

美國國債孳息率上升，加上惠譽（Fitch）調低美國信貸評級影響，以及投資者關注蘋果公司（Apple）和亞馬遜（Amazon）盤後公布業績，道指週四（8月3日）收市跌66點，為連續第二個交易日下跌。



道指收市報35,215.89點，跌66.63點或0.19%；標指報4,501.89點，跌11.50點或0.25%；納指報13,959.72點，跌13.73點或0.10%。

另外，美國多項數據公布。其中上週首次申領失業救濟人數增加6,000，為連跌3個星期後回升，增至22.7萬人，市場預期為22.5萬人。持續申領失業援助人數增加2.1萬人，升至170萬人，符合市場預期。

美國供應管理協會（ISM）最新公布數據顯示，7月非製造業指數降至 52.7，略低於市場預期。 至於6月份工廠訂單則按月增加2.3%，高過市場預期；耐用品訂單則向下修訂至按月增長4.6%，

歐洲股市方面，主要指數亦維持下跌。英國富時100指數收市報7,529.16點，跌32.47點或0.43%；德國DAX指數收報15,893.38點，跌126.64點或0.79%；法國CAC指數收報7,260.53點，下挫52.31點或0.72%；意大利MIB指數收報28,702.74點，跌271.80點或0.94%；西班牙IBEX 指數收報9,307.10點，走低21.60點或0.23%。