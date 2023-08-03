「嚇崩」美股？ 美國信用評級遭下調　惠譽扯開遮羞布

8月1日下午5時左右，在將美國評級列入「負面評級觀察名單」的兩個多月後，國際評級機構惠譽（Fitch）將美國長期外幣發行人違約評級（IDR）的「AAA」評級下調至「AA+」。這是十餘年來，全球主要評級機構首次下調美國評級。而後，惠譽又把房利美和房地美的信用評級由「AAA」下調至「AA+」。



美東時間8月2日，道指收跌348.16點，報35282.52點，跌幅為0.98%；納指收跌310.46點，報13973.45點，跌幅為2.17%；標普500指數收跌63.34點，報4513.39點，跌幅為1.38%。納指創2月以來的最大單日跌幅。



這波下調評級其實早有鋪墊。今年5月份，美國兩黨搞黨爭，玩美債可能毀約的遊戲，當時惠譽就第一個站出來，在一份聲明中將美國評級列入「負面觀察」名單。折騰了兩個多月以後，這份負面觀察變成了實打實的評級下調。就在惠譽作出調級決定後不久，白宮方面和多名政府官員就對此表示不滿。

美國財長耶倫（Janet Yellen）在惠譽公布評級後數分鐘便發表聲明予以批駁，稱惠譽的行為「武斷且完全沒有根據」。耶倫還稱，惠譽的量化評級模型2018年至2020年曾崩潰，多項經濟指標未做調整，該機構的決定「基於過時數據」。白宮新聞秘書則稱，惠譽的判斷「罔顧現實」。

美國財長耶倫反駁惠譽，指調低美國信用評級是「武斷而且毫無根據」。（REUTERS/File Photo）

惠譽警告稱，本次下調評級的舉動反映出，其預期美國財政狀況將在未來三年惡化，政府的財政負擔沉重且在不斷增長；相比於其他獲得「AA」和「AAA」評級的其他受評者，美國的財政治理能力在過去20年間出現下降，這體現在美國債務上限僵局反覆出現，且總是在最後一刻才能得以解決。耶倫8月2日再度批評惠譽的決定，稱對方「完全沒有根據」，指其忽視了總統拜登（Joe Biden）政府治理指標的改善，以及美國的經濟實力。

為何美國政府如此大反應？這是因為，下調美國長期外幣信用評級是件大事，過去惠譽給美國的主權評級是AA+，但長期外幣評級是AAA，這就能讓美國以自己AAA評級的身份，在跟歐洲那邊調頭寸搞融資的時候，可以不用要抵押品，還能享受最優惠的利率，強勢就能佔便宜。如今，評級下降，美國以後在歐洲發行債券利率就要提升，借錢也需要擔保品了，美國在海外融資成本必將大增，這對美國靠借錢維繫的國庫是大大的利空。

惠譽（Fitch Ratings）作為三大評級機構之中唯一一家歐洲機構，下調美國評級後，美國在歐洲發行債券利率就要提升，借錢需要擔保品，使海外融資成本大增。（Reuters/file）

惠譽如今算是徹底招惹了美國政府。惠譽是法國評級機構，是三大裏唯一一家歐洲機構。惠譽敢這麼做，一定不會是企業行為，相信是背後一系列的政治力量彼此勾兑妥協的結果。手持評級大權，站在裁判席上對全球所有的主體以「公正」的姿態來個點評，哪裡有那麼容易？法國最近對美國意見非常大。前段時間的法國騷亂差點搞出顏色革命，美國人搞出《反通脹法案》各種高額補貼製造業，這讓歐洲企業很受傷。法國作為歐洲最有國際地位的國家，總得要出來表一表態度，之前馬克龍訪美就已經當面說了不滿。

另一個角度看，2011年8月，標準普爾也曾下調過美國的評級，很快，標準普爾就嚐到了資本主義的「鐵拳」，標普被美國證監會調查，高管們被各種針對，不得不陸續離職。2011年，美國證監會起訴標準普爾其實也沒有錯，因為有人預先知道評級下調，趁機做空，兵荒馬亂裏撈了一大筆，所以做空的人跟標普之間到底是個什麼關係，又是誰在背後支持標普？

2011年跟2023年的共同點就是在野黨跟執政黨之間的矛盾，以及很快就舉行的換屆選舉。當然了，2011年的美國國力顯然是2023年的美國所不能比的，當年國內的矛盾還沒有激化到今天這樣，奧巴馬可以很快按住標準普爾一頓揍，這次拜登未必有本事對付的了惠譽。

摩根大通公司董事會主席兼首席執行官戴蒙 (Jamie Dimon)直指惠譽降低美國信用評級「荒謬」，但認為實際影響不大。（Reuters/file）

別看好像從數據上看，美國近來通脹得到緩解，就業數據見好，GDP超預期增長，但細看之下很多不符合邏輯。再看一次惠譽警告：本次下調評級的舉動反映出，其預期美國財政狀況將在未來三年惡化，政府的財政負擔沉重且在不斷增長；相比於其他獲得「AA」和「AAA」評級的其他受評者，美國的財政治理能力在過去20年間出現下降，這體現在美國債務上限僵局反覆出現，且總是在最後一刻才能得以解決。

有意思的是這次美股的表現，上次標準普爾下調評級可是直接引發美股一波大跌，今次資本市場確實受到衝擊，但似乎並沒那麼「狂風大作」，更有人問，會否因此引發一波金融危機？從市場反應看，其實對於惠譽所指，市場不是不知，不過惠譽此番下調美國評級只是揭開了已久的遮羞布，這也是包括耶倫在內的美國官員如此緊張的原因所在。但因為其實預期都在，市場影響並不會如此前。