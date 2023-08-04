惠譽降美國政府評級｜股神巴菲特身體力行撐美國　稱巴郡續買國債

資深投資者﹑有股神之稱的巴菲特再次力撐美國政府及經濟前景，身體力行透過旗下投資旗艦買入美國國債。美國政府主權評級日前遭到投資評級機構降低評級，由AAA降至AA+。不過股神卻明言不會因為惠譽行動，便對美國國債有顧忌，又指出巴郡如常買入總值100億美元國債。



巴菲特接受《CNBC》訪問時指出，巴郡於上周一（24日）買入總值100億美元國債，在本周一（31日）亦購入100億美元國債。被問及下周一（7日）會否再買入美國國債時，他指出外界不應關注巴郡購買國債情況，因為一切業務如常，又指出下周會繼續購買，只是對3個月或6個月國債進行抉擇。

他亦指出惠譽的關注是有根據，但不會影響其本人對美元及美國國債的看法。

美銀行政總裁不再預測美經濟陷衰退

至於美國銀行行政總裁莫伊尼漢指出，不擔心惠譽降低美國政府主權評級，並表示當地就業及消費開支強勁，不再預期經濟會陷入衰退。

此外另一投資評級機構標準普爾﹑於2011年有份參與降低美國政府主權評級的前團隊成員Elliot Hentov指出，美國政治不穩定問題日益嚴重，惠譽於可見將來將無法恢復美國政府AAA評級。惟他亦認同標普於12年已將美國政府評級下調，所以惠譽的行動並非一個大變化。