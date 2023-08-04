人行稱指導銀行有序調整存量按揭利率　適時適度做好逆周期調節

發改委將聯同財政部、人行、稅務局今早10時舉行新聞發布會，指介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情况。



人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在新聞發佈會上表示，對於降準、降息問題。一方面，降準、公開市場操作、中期借貸便利，以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，共同保持銀行體系流動性合理充裕，綜合評估存款準備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。另一方面，要科學合理把握利率水平。

鄒瀾指出既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆週期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策效率，增強銀行經營穩健性。近年來企業貸款利率下降成效明顯，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。

鄒瀾表示，總體看近年來內地堅持實施穩健的貨幣政策，有充足的政策空間、豐富的政策工具，有信心、有條件、有能力應對好各類風險挑戰。下階段人行將加強逆週期調節和政策儲備，加大宏觀調控力度，着力擴大內需、提振信心、防範風險，精準有力實施好穩健的貨幣政策。

國家發改委副秘書長、綜合司司長袁達表示，下一步國家發改委將會同有關方面，堅持穩中求進總基調，把穩增長放在更加突出位置，精準有力實施宏觀調控，着力擴大內需，提振信心，防範等閒，組織實施好階段性政策的延續工作，持續謀劃一批針對性更強、力度更大的儲備政策，根據形勢變化及時分批出台實施。