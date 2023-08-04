摩通、中金唱好內險股　「屬吸納平保良機」

摩根大通發表研究報告指，近期超強颱風「杜蘇芮」於中國多地引發水災，雖然投資者可能擔憂中國保險行業需面對較大規模索賠，但預期相關影響有限，料涉不足10億元人民幣，年度賠償比率可能僅提升0.01%。



摩通認為，如果內險股因市場擔憂而導致股價出現較大波動，相信是吸納主要非壽險公司中國平安（2318）的好時機，該行對中國平安投資評級為「增持」，目標價85元。而該行對中國財險（2328）評級為「中性」，目標價8.4元。

另外，中金發表研究報告指出，7月31日起今年熱銷的3.5%定價的儲蓄險下架，基於近期路演反饋，當前較多投資者對停售後負債端持有較為保守的預期，並且認為此前增額終身壽業務佔比相對較多的太保（2601）及中國平安後續新業務增長壓力相對更大。

中金認為，下周開始市場可以追蹤到停售後各家新業務的大概情況，認為負債端表現對板塊行情的影響將有所加大。除基數顯著較低的新華保險（1336）壓力較小之外，其餘上市公司8及9月單月增速的差異可能並不如部分投資者預期的那麼顯著。

該行重申，推薦長期經營能力改善或依舊保持領先的太保、中國平安及國壽（2628），以及資產端彈性較大的新華與國壽。