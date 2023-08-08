GUM：7月強積金人均賺6864元　中港股票基金表現最佳

GUM數據顯示，7 ⽉強積⾦綜合指數回報表現繼續做好，人均賺6,864元，年初至7月累計回報達1.3萬元。三⼤基⾦指數皆有上揚。股票基⾦為三⼤類別中最好，所有地區股票基⾦指數均錄得正回報，當中香港及⼤中華股票基⾦，為7 ⽉表現最好的兩項股票基⾦指數，回報分別達7.1%及6.1%。



年初至今人均賺1.3萬元 中港股票基金表現落後歐美日

不過，若按年初至7月累積回報來看，中港股票基金為表現最差的股票基金，北美表現最佳，累積回報達22.4%，其次為日本及歐洲，回報分別有17.9%及17.4%。

截⾄7 ⽉31 ⽇，GUM 強積⾦綜合指數升約6.54 點（2.9%），報231 點。7 ⽉三⼤主要指數皆上升，股票基⾦指數上升13.6 點（4.6%），報311.8 點。混合資產基⾦指數上升約5.64 點（2.5%），報231.03 點。固定收益基⾦指數輕微上升（0.3%），報123.68 點。

市場預期加息周期接近尾聲

7 月 24 日，中共中央政治局召開會議，部署下半年經濟工作。其中一句「要適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」引起關注，被認為是對房地產行業鬆綁的信號。同時會議強調要「活躍資本市場 提振投資者信心」，這些重要訊息令市場期望出現更多刺激政策，帶動中港股市大幅反彈。

7 月份，美聯儲、歐央行和日本央行的貨幣政策決定大致合乎市場預期，期望通脹數據會逐漸受控，令市場預期加息周期接近尾聲， 對股市起一定支持作用。