強積金上半年人均回報6900元　積金評級︰中港股票基金表現最失色

打工仔的強積金（MPF）賬戶在今年上半年有進賬。據積金評級最新公布，6月份強積金總投資收益為298億元，即每名計劃成員平均投資收益為6,400元。受惠6月份理想表現，帶動上半年累計投資收益為322億元，相當於每位成員累計投資收益6,900元。



積金評級表示計及投資收益及6月份供款後，截至今年6月底強積金總資產約為1.112萬億元，上半年增加605億元，成員平均賬戶結餘約為23.68萬元，增加1.29萬元。

在今年上半年，美股基金指數表現最佳，累計升幅為15.93%，環球股票基金指數升12.99%，為上半年表現第2佳，歐洲股票基金指數升幅為12.56%，表現排名第3。

至於香港及中國股票基金指數表現失色，上半年累計跌幅為4.57%，為一眾基金指數表現最差。

DIS基金表現突出

積金評級主席叢川普指出，強積金預設投資策略（DIS）的核心累積基金表現相對突出，又指出﹕「在預設投資策略（DIS）基金類別和主要海外股票市場表現強勁的加持下，上半年強積金總資產新增約605億元。而469萬名強積金成員賬戶上半年平均累計增加約 1.29萬元，即成員平均賬戶結餘增至約23.68萬元。雖然這是一個令人高興的結果，但如中港股市能保持年初的勢頭，表現本應更好。香港及中國股市在今年第二季的表現令人失望，並在上半年成為強積金表現最差的資產類別。」

叢川普又指出﹕「香港及中國股票基金表現不理想，突顯出選擇表現『最佳』的資產類別的困難，以及多元化投資的重要性。預設投資策略（DIS）的核心累積基金，繼續為強積金成員帶來穩定的回報。它永不會是表現最好的基金，但亦不會是最差的。每個強積金計劃均須向成員提供預設投資策略（DIS）基金，它們是低收費的現成多元化基金選擇，免卻了選擇個別基金的挑戰。對大部分強積金成員來說，這是一個明智的長遠投資選擇。」