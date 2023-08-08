滙豐獲摩通唱好　目標價被上調至80元

獅王滙豐（0005）獲摩根大通唱好，評級由「中性」升至「增持」。摩通指出滙豐股東回報改善，經調整股息率達12%，與10年期美國國債孳息率相比息差達840個基點。若調整後股股息差正常化至10年平均值440個基點，反映當前股價有47%升幅。縱使滙豐年內表現已跑贏大市33個百分點，仍有進一步重估潛力。



摩通同時調高滙豐目標價，由66元升至80元。

摩通指出滙豐在今年第2季業績及管理層提出的指引超乎預期。滙豐提出明年有形股本回報率（RoTE）目標價為15%，較市場共識的13.3%為高。同時重申考慮滾動股份回購，滙豐對巴塞爾協定改革的評論，亦紓緩了市場對資金限制的憂慮。第2季度業績發布後，摩通將今年﹑明年﹑後年滙豐盈利分別上調4%﹑4%及5%，並增加今年下半年回購估算20億美元，最新預計今年全年滙豐最多回購70億美元股份。該行現提前預測，滙豐2024年底目標價為80元，較之前訂下預計今年底目標價66元上調21%。

摩通預料今年滙豐的基本預測假設，為今年﹑明年及2025年分別回購70億美元﹑40億美元及40億美元，並將今年滙豐全年派息總額上調至63美仙；今年至後年股息及回購總額為530億美元。同時又預測今年﹑明年及2025年的RoTE為17%﹑16.9%及12.3%。

滙豐逆市上揚，最新報64元，升不足0.1%。