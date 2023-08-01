滙豐次季業績勝預期　大摩唱好上調目標價　大行最新報告一文看清

滙豐控股（0005）剛公佈佳於市場預期的第二季業績，多家大行發佈報告唱好，當中摩根士丹利更上調目標價。大摩報告表示，滙豐次季收入勝預期，撥備前經營溢利較市場預期高12%，由較好的淨息差及其他收入帶動，也令管理層將今年全年淨利息收益指引上調至350億美元以上，以及目標在今明兩年實現約15%的有形股本回報率。



大摩表示，滙豐普通股權一級資本比率符預期，並公布擬展開最多達20億美元的進一步股份回購，為預期上限，股價應會有好反應。該行將滙豐目標價由67.5元上調至72.2元，評級為增持。

高盛：全年業績預測有溫和調升空間

高盛報告表示，滙豐業績勝預期，主要受到淨利息收入高於預期帶動，但資本充足比率仍略低於該行預期。不過，滙豐調高全年淨利息收入目標至逾350億美元，並預期環球資本市場將從融資方面獲得70億美元利益，這意味滙豐全年業績預測有溫和調升空間。

高盛預期，滙豐業績將帶動股價向上，維持買入評級，目標價80元。

花旗：回購指引令人鼓舞 前景樂觀

另外，花旗報告表示，滙豐第二季基本稅前盈利比市場預期高出12%，收入較預期高出6%，而成本和減值開支則符合預期。第二季列賬稅前盈利為88億美元，比市場預期高10%。普通股權一級資本比率按季持平在14.7%，而股息和額外回購金額亦符合預期。滙控目前指引今明兩年有形股東回報達約15%，今年淨利息收入升至逾350億美元。

花旗認為，滙豐第二季業績良好，回購指引令人鼓舞，前景樂觀，給其買入評級，正處於正面催化劑觀察。