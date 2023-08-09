碧桂園兩筆美元債未付息　滙豐研究稱或影響港銀信貸質量

碧桂園（2007）未有如期支付兩筆美元債債息，滙豐研究指出會對內銀及香港銀行的信貸質量帶來影響，或導致銀行增加撥備，預料投資者對金融板塊維持防守取態。



滙豐研究指出香港銀行並無披露對個別公司的貸款敞口，而碧桂園在今年7月20日公布從多家金融機構獲得等值66億元的港元及美元貸款，為期30個月，當中中銀（2388）為融資代理。當時參與向碧桂園提供貸款的金融機構，或會將提供予碧桂園的貸款歸屬為正常。

7月公布獲金融機構提供66億元融資

可是碧桂園如今的發展或會觸發香港銀行進行非新一輪內部降級，並導致撥備增加。以規模而言，假設中銀就上述7月貸款參與佔比為三分一，有關敞口相當於中銀毛貸款總額的0.13%或總資產的0.06%。若有關貸款進一步撥備50%，將影響今年中銀盈利約2.6%。不過被視為違約前，碧桂園有30日寬限期支付債息。

滙豐研究又指出內銀透明度更低。截至去年底碧桂園總表內債務達1.43萬億元人民幣，銀行及其他貸款達1,625億元人民幣，佔板塊貸款約0.07%。不過碧桂園其他負債觸發對其客戶及供應高的廣泛影響，或影響復蘇情緒。

由於內房與內銀關係密切，滙豐研究認為市場將對金融板塊維持防守立場，偏好估值不高而具強勁派息能力的銀行，如工行（1398）及交行（3328），亦偏好中銀，因其涉及民企內房敞口較同業少。

楊惠妍退任碧桂園附屬公司董事長

另一方面，碧桂園董事會主席楊惠妍退出公司附屬公司場增城市可碧桂園物業公司，不再擔任董事長職務。增城市碧桂園為成立於2000年9，註冊資本為14.48億元人民幣，為碧桂園於內地房地產開發主體。

據內媒引述企查查App顯示，楊惠妍於8月2日卸任增城市壓桂園物業，由丁杰接任。而丁杰為碧桂園全資子公司廣東博智林機器人董事長。據企查查訊息，丁杰目前為廣州碧桂園物業發展﹑廣州市碧桂園地產等逾30家公司擔任法定代表人。