職場新環境　巧用「讀心術」　低調做人高調做事｜知薇

友人KK拿到一份甚理想的工作，唯一美中不足這是個臨時合約。KK已打定主意要做好業績，爭取續約和有朝一日轉正。

困擾他的是，返工才兩三周，上司已三天兩頭提醒他：「這是幾個月的臨時合約，務必要把文件歸類儲存做好，方便日後交接。」KK因此心裏有了根刺，懷疑上司不喜歡自己，才整天敲敲打打，根本不打算續約，更別提轉正了。

問了基本資料，得知這位上司在行裏沒有負面聲譽，且這職位是新設的，知薇幫手KK分析：大概率他遇到了個真誠實在和認真負責的好老板。首先，入職時間尚短，不足以判斷可否續約時，上司不為了PUA員工而講虛的，而是提醒臨時工的性質：其次，並為了工作順利銜接，再三提醒做好filing，是對下對上都負責。KK聽完松了口氣，也覺得有道理，可以放心和專心工作了。

知薇發現，剛轉工進入新職場環境，頭3-6個月是極為敏感和重要的時期，過了你好我好點頭哈腰的「蜜月期」，雇主（上司）和員工都要見真章了。此時，若員工會「讀心術」，知道從哪些方面入手熟悉了

新環境，明了上司的心底話，必然事半功倍，獲得轉工預期和超預期的得著。

對此，知薇有壓箱底的三要素，與讀者們分享交流。

第一，與上司建立信任，加深了解，成為利益共同體。招你進門的上司，是你在這個人生地不熟的環境裏的第一個支持者(sponsor)，是你最需要收買和團結的人，否則很難樹立你自己的勢力和名號。盡快熟悉上司的喜怒哀樂，用心輔佐上司，無論新舊員工，都極為關鍵，除非你打算取而代之（不在今日討論範圍之內）。

第二，與辦事關鍵人(key personnel)建立友好的鏈接和良好的合作關系。找出你工作流程中最重要的幾個部門和助你成事的幾個人(包括部門內的小頭目、同事和下屬)，與他們能交朋友的就交朋友，交不了朋友的就做友好的同事。如此一來，你的工作進展起來就有如神助，多些幫你的手和支持你的聲音，上司也樂得你辦事就能少些煩惱和阻滯。

第三，與消息關鍵人(key intelligence sources)建立短期或長期的聯系。這包括公司的上位者、老員工和離開者，其中以熟悉你部門和上司、以及上下遊關鍵部門和其上司的為重。這些人親歷過公司、部門和決策者的或長期或重大的事件，對你熟悉環境、趨利避害會甚有幫助。上位者不僅有經驗，他們有的是現時的成功經驗，值得你學習；老員工見證過風雨和彩虹，卻因缺乏某種東西無法有效上流，值得你了解；離開者看到某種無法調和的問題選擇退出，他們通常在優秀和匱乏的兩個極端，都值得你借鑒和借鏡。

面對新加入的員工，上司的壓力是不小的，希望下屬能順利融入和產出，又擔心新人辦事不力和容易闖禍。你若內斂，就被人覺得不夠主動進取和難出成績；你若高調，又被人覺得攻擊性強和難管理。

知薇發現，低調做人，高調做事，為可行原則

。首先，搞清楚環境和遊戲規則，和關鍵人（包括上司）處理好關系。需要冷靜配合時，多觀察、多支持，多問不懂的問題、少問挑戰的問題；需要實幹出業績時，把本領拿出來，把事情辦漂亮。不過如此。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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