譚仔上季收入增15%至6.87億元　稅後溢利3400萬元

撰文：張偉倫
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譚仔國際（2217）公布控股股東Toridoll Holdings Corporation於截至今年6月底止季度業績內，提及公司收益按年增加15.46%至6.87億元，除稅後溢利跌2.86%至3,400萬元。

譚仔國際指出去年同期從政府獲得3,200萬元一筆過補貼，期內則並無獲得有關補貼。剔出該等政府補貼影響，除稅後溢利按年增加3,100萬元，主要由於香港業務表現改善，以及銀行存款市場利率上升導致利息收入增加。

譚仔國際指出，在經濟放緩、成本上漲及勞工短缺的背景下，香港餐飲業的整體環境仍充滿挑戰，因此於期內持續推出新產品、物有所值的食品產品及實施創新的市場營銷及推廣活動，以推動銷售，令本期間可比餐廳收入的按年增長。

對於香港以外的市場，譚仔國際指出業務表現較去年有所改善，因專注於提升銷售及營運效率。於中國內地，由於餐廳數目按年增加，於期內錄得銷售額按年增長。有效的成本控制亦有助減少於中國內地的虧損。然而，受中國內地不利的經濟環境及疲弱的消費意欲的阻礙，通關後的復甦較預期緩慢。於日本在部署新的本地管理團隊後，銷售及營運效率均有所改善。然而，由於整個行業缺乏人手，於新加坡的業務表現仍然低迷。

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