恒大汽車高開15%　獲中東紐頓集團入股逾27%　涉資39億元

恒大汽車（0708）獲阿聯酋新能汽車品牌紐頓集團（NWTH）斥5億美元或38.9億元入股，完成交易後紐頓集團持股佔比達到27.5%。紐頓集團以每股0.6297元，較恒大汽車於周一（14日）收市價1.7元折讓62.96%，認購61.77億股。預期交易將於今年第4季完成。



受消息刺激，恒大汽車今日（15日）高開14.7%，最新報1.95元。

交易完成後，恒大（3333）在恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%，恒大汽車將不再為恒大集團的非全資附屬公司。

恒大汽車擬把股份認購事項所得款項淨額用於車輛的研發、生產及銷售業務及償還過渡期支持資金。

紐頓集團將獲得提名恒大汽車董事會多數成員的權利。紐頓集團表示，恒大汽車可能有助於解決中東的電動汽車需求。

恒大汽車指出，紐頓集團作為戰略投資者為公司帶來業務及經營的支持；又指出公司目前現金流緊張，若無法取得新一輪重要融資將面臨停產風險。今次交易可提高恒大汽車流動性，並提供額外營運資金，同時令恒大汽車可償還尚欠恒大的債務以降低恒大資本負債比率。

另向恒大及許家印等發新股抵銷債務

另一方面作為恒大債務重組一部份，恒大汽車向恒大及主席許家印等人發行新股以抵銷欠款。

恒大汽車向恒大﹑許家印及其妻子丁玉梅以3.84元，發行54.4億股新股，涉及總額近209億元，以抵銷恒大汽車結欠他們的相貸款。