華置上半年純利大跌83%不派息　收入按年減少77%

華置（0127）公佈截至今年6月底中期業績，上半年純利為1.466億元，按年跌83.2%，若撇除主要非現金項目收益淨額 1.9億元後，錄得核心虧損4,310萬元，去年同期賺7.58億元。每股盈利為 0.077元，不派中期息。



期內，收入按年跌77.1%至2.71億元，當中包括租金收入總額1.3億元、上市及非上市股本投資的股息收入3,940萬元、債券及結構性產品的利息收入570萬元、樓宇及物業管理服務收入2,700萬元及其他收入670萬元。

期內，來自證券投資及財資產品確認之溢利淨額為1,030萬元，去年同期為虧損1.8億元。出售持作買賣之上市投資而確認之已變現收益6,150萬元，來自債券之已變現虧損為380萬元。

另外，集團錄得未變現虧損5,560萬元，主要包括來自一隻由中國房地產發展商發行的債券3,820萬元，同時，由於股票市場波動，上市股本投資價格普遍錄得下跌。此外，若干持有的上市股份停牌。

倫敦投資物業項目進行優化工程

集團指出，純利大跌是主要因來自觀塘凱匯的股息收入減少9.14億元、財務費用增加。儘管通過損益以反映公平值之投資及財資產品之業績轉虧為盈；及投資物業公平值變動收益增加。

集團又指，香港住宅物業市場在加息的影響下持續疲弱，各大銀行上調最優惠貸款利率，增加買家的按揭負擔。但相信加息情況快將見頂，樓市有望逐步恢復。現正為位於倫敦市中心的投資物業進行物業重建及資產優化工程，因此租金收入將受到影響。