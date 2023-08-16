銀色債券今公佈結果周五退款　大新升3個月定存年利率至5.1厘

銀色債券（銀債）將於今日（16日）公佈分配結果，預計人均可獲約17手，今年認購人數及金額均創新高，550億元的總發行額，但吸引721.8億元資金認購，意味未有中籤退款將超過170億元。而事實上，港元拆息持續高企，港銀繼推出高息定存優惠搶錢，未能足額認購或未符合資格認購銀債的，也有不少選擇。



大新升3個月定存息5.1厘

大新今日（16日）更新定期存款年利率，若是VIP客戶，存入10萬至50萬元新資金，3個月定存年利率為5.1厘，6個月定存年利率為4.5厘。

該行又指出若存入20萬至低於100萬元，3個月定期存款最高為4.8厘，6個月存款為4.2厘。

若存款多於100萬元，3個月定期存款為4.9厘，6個月定期存款為4.3厘。

3個月以ZA Bank6.6厘最高

目前3個月定存仍以虛擬銀行ZA Bank的6.6厘最高。

東亞銀行表示，若客戶以銀債退款敍做定期存款，可享特惠年利率，新客戶以新資金做定期存款，亦可享特惠年利率。

另外，買花旗針對私人客戶新客戶，也推出3個月5.2厘定存息優惠，雖然起存額僅為5萬元，但資產管理金額需達到800萬元或以上，並需持有1萬美元或以上的指定產品結存，包括基金及債券等。

另外，富邦銀行也新推出6個月定存息4.6厘優惠，為目前全港銀行牌面價中最高的半年定存息。