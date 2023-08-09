銀色債券｜逾32萬人認購　發行額勢增至550億　料人均可獲約17手

港府推出的第八批銀債於今日（8月9日）下午2時截止認購，由於保底息加至5厘，不單為歷來新高，也高於目前市面一般港元定存年利息，市民反應熱烈。



港府︰認購金額約722億元

政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，初步認購金額約為721.8億元，認購人數為約32.6萬。

政府發言人指出，以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。今次的認購金額為721.8億元，是目標發行額的約1.4倍，而認購人數為32.6萬，較去年高12%。認購金額及認購人數均創新高。由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億元，並計劃於8月16日（星期三）公布配發結果。

若以此發行額計算，人均料可獲分派介乎16至17手。

滙豐指認購人數及客戶認購額均創新高

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「經滙豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經本行認購銀債。在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年經該渠道遞交的申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。」

中銀指線上認購人數增

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示：「今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的人數及金額均創出新高。線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行申請的人數更上升超過2成。本行預計今年市場整體認購人數可超過32萬人，如果以發行額最多增至港幣550億元計算，預計申請20手或以下可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的5厘保證回報，相信長者會長期持有銀色債券作收息之用。」

中銀香港將提供銀色債券退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

致富﹕客戶認購額2.2億元

致富證券業務部主管郭家安表示，該行將於今日下午3時截飛，截至今日上午10時30分，已累積有1,281人認購，認購額達2.2億元，已創歷來最高，最高個人認購額達100萬元。

信銀國際﹕平均認購約24萬元

截至8月8日，中信銀行（國際）接獲的銀債平均認購金額約24萬元，亦收到部份客戶的100萬元大額認購，累計認購金額已超越上一批銀債。中信銀行（國際）亦將推出銀債退款優惠，詳情稍後公佈。

耀才﹕有近5000名客戶參與認購

耀才指出不論在認購人數及認購金額，均打破公司歷年紀錄，近5,000名客戶參與認購，比去年急升近2.5倍，認購金額為近6.13億；客戶普偏認購的取向亦較之前數次為進取，平均認購額為15至25手，認購最高額度100手的客戶亦超過10名。

執行董事兼行政總裁許繹彬表示，儘管近日恒指曾上2萬點，但走勢看來仍然疲弱，投資者對投入股票市場的取態仍有所保留；而對銀髪族來說投資的取態一向較為穩健，而是次第8批銀色債券由於保證息率高達5厘，較現行放在銀行作定期為高，加上是次債券為期三年，市場普遍預期美國持續加息的步伐將會完結，如三年都可獲肯定5厘的回報，一定對銀髪族非常吸引，所以是次公開發售部份遠勝往年，亦屬正常。

富途﹕客戶認購額為4.3億元

富途證券國際（香港））於今日（9日）上午10時半結束銀債認購，共接獲近2,500人申請，獲得近4.3億元總認購金額，人均認購近18手，其中更有逾十多人申購100手，為最高認購額，超越去年成績。