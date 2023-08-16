騰訊業績｜上季非國際財務報告準則盈利增33%　勝預期

騰訊（0700）公布截至今年6月底止第二季業績。期內權益持有人應佔溢利為261.71億元（人民幣‧下同），按年升41%。非國際財務報告準則權益持有人應佔溢利為375.48億元，按年升33%，業績表現優於預期。不派中期息。



收入按年升11%

季內收入1,492.08億元，按年升11%，經營盈利按年增34%至403億元。

季內來自增值服務收入按年增4%至742億元，得益於《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《勝利女神：妮姬》的貢獻的貢獻；國際市場遊戲收入增加19%至127億元。排除滙率變動後，增幅為12%。本地市場遊戲收入為318億元。社交網絡收入按年增2%至297億元。

網絡廣告收入按年增34%至250億元，又指出季內視頻號廣告收入超過30億元。

金融科技及企業服務收入按年升15%至486億元。金融科技服務收入錄雙位數按年增長，得益於線下線上商業支付活動增加。

公司又指出，截至今年6月底於上市投資公司權益的公允價值為4,354億元，非上市投資賬面價值為3,470億元。

上半年多賺24%

公司又指出，今年上半年權益持有人應佔盈利為520.09億元，按年增24%，非國際財務準則權益持有人應佔溢利為700.86億元，按年增31%。

期內收入為2,991.94億元，升11%。

僱員數目降至10.45萬人

公司表示，截至今年6月底僱員數目為10.45萬人，去年6月底時為11.07萬人，今年3月底時為10.62萬人。今年上半年總酬金成本為540.69億元，按年跌4.8%。

截至今年6月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數目為13.27億戶，分別較去年6月底及今年3月底增加2%及1%。