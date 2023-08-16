騰訊料下半年盈利增長可跑贏收入升幅　本地遊戲收入第3季將回升

騰訊（0700）上季收入1,492億元（人民幣‧下同），按年增加11%，可是股東應佔溢利卻按年增加41%。首席戰略官James Mitchell於電話會議內指出，受惠於財政紀律等因素，有信心下半年盈利增長可以較收入增長快。



可是與今年第一季相比，公司收入按季跌1%，其中增值服務收入按季下跌6%至742億元。不論是來自本地市場遊戲收入及國際市場遊戲收入，均按季出現跌幅，本地市場遊戲收入跌幅更達到8%。公司指出是因為內地農曆新年過季遊戲收入出現季節性下降，及商業化內容發布暫時減少。James Mitchell預料本地市場遊戲收入會在第3季回升，並且在季內發布一些在商業上較具重大意義的遊戲。

隨著內地審批遊戲版號日趨正常化，被問及是否擔心競爭時，James Mitchell指出遊戲市場分為3大類別，分別是電子競技等長青類遊戲﹑具故事性遊戲及休閒遊戲。其中公司在電子競技類別遊戲擁有相當經驗，休閒遊戲亦受市歡迎，同時迷你遊戲的毛利水平較高。總裁劉熾平補充遊戲市場須要創新，這才可推動市場擴展，並指出迷你遊戲帶來的收益並未完全反映在遊戲業務收入。

至於內地宏觀經濟疲弱會否公司帶來影響？James Mitchell指出遊戲及電影等娛樂事業，在經濟偏軟反而有更佳表現，因消費者減少奢侈品消費。同時內地消費市場正逐步復蘇，有信心公司的廣告業務收入可以繼續領先同業。相對而言金融科技較容易受到宏觀經濟環境影響。

劉熾平亦指出內地消費市場正逐步復蘇，政府亦致力推動經濟發展，而政策措施成效亦需時反映。

在談及人工智能發展時，管理層指出AI是一個增長的催化劑，可以增長效率、還包括對用戶服務的質量；同時AI還可以更好地促進應用對用戶的針對性，還能提升成本效率。