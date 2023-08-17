聯想上季按年少賺66%至1.77億美元　收入跌24%

聯想（0992）公布截至6月底止2024財政年度首季業績，權益持有人應佔溢利下降66%至1.77億元（美元‧下同），收入跌24%至129億元。



公司指出智能設備業務收入為102.6億元，按年跌28.1%，經營溢利為6.49億元，按年跌39.3%。

基礎設施方案業務收入為19.13億元，按年跌8.3%。

方案服務業務集團收入為17.13億元，按年升17.7%，經營溢利為3.61億元，按年升10.7%。

公司指出全球經濟開始企穩儘管挑戰依然存在。因此正制定可持續增長策略加快轉型，以高度靈活性和韌性更好地超越經濟週期。同時亦持續投資於創新，以建立更多元化的增長引擎及釋放計算及人工智能解決方案的增長機會。此等投資已開始取得成果，順利推出創新及全面的積木式通用解決方案，配備聯想自有知識產權，包括數字工作場所解決方案、混合雲、邊緣計算及人工智能、可持續發展解決方案以及TruScale，全部展現同比正增長，有助鞏固集團作為行業領導者的地位。

集團的個人電腦業務在2023年下半年穩步增長，已準備就緒實現同比復甦。由於圍繞個人電腦的數字生活日趨普及，全球個人電腦市場的整體潛在市場短期內將回到疫情前水平，長遠或在結構上保持高於疫情前的水平。同時，商業升級週期和高端化的趨勢將推動智能設備業務集團實現超越市場的增長，此業務集團將通過加強混合辦公、遊戲、娛樂和ESG設計的功能，引領全球設備創新水平，並將進一步投資，以在包括快速增長的配件和辦公協作解決方案的非個人電腦領域中取得勝利。其智能手機業務將專注於產品組合的擴張和差異化，以把握5G加速使用的優勢，推高區域市場的份額。