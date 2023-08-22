碧桂園爆雷　近50家上市公司被問詢相關風險　包括中國平安及招行

碧桂園(2007)爆出債務危機，自其未能支付美元債票息以來，據內媒統計，截至昨日﹙21日﹚，在滬深兩市至少49家上市公司遭投資者問詢與碧桂園的業務往來、應收賬款等。

據《澎湃新聞》統計，被問詢的49家上市公司，涉及房地產的上下游產業公司如設計公司、家電供應商、精裝公司、建築材料供應商及與碧桂園合作的房地產開發企業和銀行等。

報道引述其中一名有供應商稱，在碧桂園債務問題浮出水面之前，「已經停止向碧桂園公司直接供貨」，另也有銀行借機闢謠「千億貸款」的傳言，更多的公司表示通過工抵房等手段加大收款力度。

中國平安資產管理上周已減持碧桂園至5%以下。（視覺中國）

內銀回應「千億貸款」傳言

就內銀而言，《澎湃新聞》根據上海證券交易所和深圳證券交易所互動平台資訊統計，8月至今投資者至少向浙商銀行(601916.SH)、江陰銀行(002807.SZ)、中國平安(601318.SH)、交通銀行(601328.SH)、民生銀行(600016.SH)、浙商銀行(601916.SH)、中國銀行(601988.SH)、招商銀行(600036.SH)、興業銀行(601166.SH)等九家銀行提問關於碧桂園的問題。

有關問題涉及碧桂園在銀行的風險敞口、壞賬金額、貸款餘額等，截至目前，僅浙商銀行和江陰銀行回復了投資者的提問。

值得一提，碧桂園股價近日屢創新低，中國平安資產管理上周已減持碧桂園，持股由13.96億股（5.04%）降至13.82億股（4.99%），由於已低過5%披露門檻，日後沽貨也無須披露。