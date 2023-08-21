碧桂園到中植系相繼爆雷　專家對中央出手不樂觀　憂成雷曼翻版

內房債務危機再度擾攘市場，此次輪到被視為「規模開發商」的大型民企碧桂園，多家內房企業近日並接連發出盈警。與此同時，最大民營資產管理公司之一的中植集團，也爆發財務危機，旗下信託平台中融信託無法兌現。有專家表示，對於政府出手相救，包括為碧桂園債務包底，持悲觀態度，擔憂這場危機最終會觸發成為「雷曼事件」翻版。



中融信託近日被多家上市公司披露產品有無法兌現狀況。

內地信託房地產風險敞口 達1.13萬億人幣

內房債務危機問題存在多年，當中不少債務早年已被信託公司包裝成信託產品向零售散戶發售，而信託公司為內地影子銀行重要組成部分。雖然過去幾年與房地產掛鉤的信託產品違約率上升，令不少信託資金縮減了對房地產的投資，但埋下的隱憂未除。

例如，有「中國黑石」之稱的中植及其相關公司（尤其是中融信託，下簡稱中植系）仍向陷入困境的開發商提供融資，並買入包括中國恒大等公司的資產。中融信託近日被多家上市公司披露產品有無法兌現狀況，不少投資者因而損失慘重甚至血本無歸，有苦主上街欲討回公道，並與警察形成對峙。據《彭博社》消息，警察已上門這些苦主住所，直言叫他們不要再進行任何示威行動。

《香港01》記者翻查中國信託業協會數據，發現2019年約有15%資金信託資產投資於房地產，至今年首季末，該比例已降至約7.38%，但實際金額仍接近1.13萬億元人民幣（下同），仍然相當可觀。

高盛則繼續唱淡內銀股，並下調郵儲銀行(1658)及招行（3968）目標價。﹙資料圖片﹚

高盛：信託增長放緩拖累內房內銀

信託資產倘大爆雷，恐禍延不止。摩根大通上周發布報告警告，中植系未能按時兌付多隻高收益投資產品，可能引發房地產開發商融資的「惡性循環」，以及更多信託產品的兌付逾期。有鑑於對房地產行業和地方政府債務的敞口，大約 2.8 萬億元的信託資產可能面臨更大的違約風險，佔中國信託資產總額的 13%。該行估計，高達 80% 的地方政府融資平台可能無法兌付債務本金。

另一邊廂，高盛則繼續唱淡內銀股，並下調郵儲銀行(1658)及招行（3968）目標價。該行指出，信託產品是影子銀行業務的重要部分，以第一季末信託產品的房地產信用敞口來計算，假設損失率17.8%，損失金額可能達到2,780億元。雖然信託產品損失由投資者承擔，銀行資產負債表並無持有信託資產，但在資產價值減少及產品贖回下，信託產品增長放緩，可能導致房地產融資條件收緊，影響銀行盈利及資產負債表。

雷志海表示，擔憂內房債務危機最終觸發成為「雷曼事件」翻版，對於政府會否出手相救，包括為碧桂園債務包底，持悲觀態度，

雷志海：對政府救碧桂園持悲觀態度

安柏環球金融集團投資總監雷志海表示，擔憂內房債務危機最終觸發成為「雷曼事件」翻版，內房債務危機問題存在多年，而這些債務早年加上其他投資被包裝成信託產品向零售散戶發售，這些產品利息高但透明度低，監管也較為困難，故此存在系統性風險，可謂「牽一髮動全身」。

他指出，目前中植系爆雷，不排除其他信託也會陸續爆發問題，若政府不積極處理，除了房地產整體產業鏈，連同港銀內銀等其他行業均將被波及，最終全國「遍地開花」。

相較有分析認為內地政府最終會出手相救，包括為碧桂園債務包底，雷智海認為，政府近年政策焦點關注政治多於經濟，碧桂園債務問題爆發至今，也未見有相關實際支持政策出台，情況並不樂觀。

固定投資專家︰恐打擊市場對中國整體投資信心

有固定投資專家也表示，對於內房債問題的看法在過去兩年來有所改變，從當初的較為樂觀變為較為悲觀。近日連大型民企碧桂園也爆發債務違約，對於政府最終會否出手相救，持悲觀態度，若果政府不提供適當協助「都會幾大件事」，最終會打擊市場對中國整體投資信心，爆發信心危機。

但該專家也表示， 如果最終政府決定提供協助，對於相關方式及規模，則相信會有一定程度的指標，以避免產生後遺症，令市場預期以後大小企業都需要政府救。