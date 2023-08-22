恒地中期基礎盈利增18%至60.7億元　憂下半年地產市道低沉

恒地（0012）公布截至今年6月底中期業績，股東應佔基礎盈利為60.73億元，按年增加18%。公司指出期內盈利包括以公允價值權益法重估聯營公司陽光房產（0435）資產淨值，產生15.91億元淨收益。派中期息50仙。



物業發展營業額43億元

計及建成投資物業及發展中投資物業組重估後錄得應佔公允價值虧損1.16億元，期內股東應佔盈利為59.57億元，按年堵加25%。

公司指出期內應佔物業發展營業額按年增加700萬元至43.01億元；應佔稅前盈利按年減少1.96億元至9.62億元。公司指出盈利減少與期內入賬項目的邊際利潤較低所致。

截至今年6月底，未入賬自佔物業合約銷售總額為148.24億元，其中69.91億元預料可隨物業落成並交付買家而於下半年入賬。

公司又指出期內租金收入增加3%至33.11億元，應佔稅前租金淨收入按年增加6%至24.72億元。

內地業務方面，上半年物業發展營業額為32.65億元，按年跌26%；應佔稅前溢利為6.96億元，按年減少35%。

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淨借貸較去年底下跌

公司表示截至今年6月底，淨借貸為778.55億元，較去年底跌1.6%，借貸比率為24%，跌0.1個百分點。

期內融資成本為30.12億元，去年同期為13.68億元。經資本化後，融資成本由4.7億元增至9.05億元。

公司指出，今年首季本港樓市出現小陽春之後，過去兩個月轉趨呆滯，成交宗數減少，成交價格下跌，最近在一手市場有個別樓盤以震撼價開盤，二手市場樓價跌勢亦見明顯，未來若政府沒有新的措施出台及本港沒有特別利好的因素出現，地產市道下半年將會甚為低沉。

太古城中心二期日式百貨公司APITA。（APITA圖片）

恒發轉虧1800萬元

至於恒地旗下從事零售業務的恒發（0097）股東應佔虧損1,800萬元，轉盈為虧，與期內太古城APITA進行分階段翻新工程令銷售額下降，及自去年底起取消社交距離措施，令顧客對旗下超市食品及日用品需求減少，不派息。