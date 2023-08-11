必嘉坊GREENWICH明次輪銷售23伙　恒地第四季擬推三新盤

恒地（0012）發展的必嘉坊第三期BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH及第二期迎匯（BAKER CIRCLE．EUSTON）展開新一輪銷售共43伙，當中第三期GREENWICH次輪銷售23伙，折實入場為375.66萬元起，而第二期迎匯EUSTON則賣20伙，折實售價為429.03萬元。



恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，對明日銷情有信心，不排除即日加推。



長沙灣西洋菜北街、深水埗巴域街、大埔美新里第四季登場

集團部署方面，他預告今年第四季有望推出三個全新項目，涉及長沙灣西洋菜北街項目、涉490伙；深水埗巴域街項目涉730伙。至於最後一個為大埔美新里項目，去年獲批興建一幢樓高21層的商住樓，住宅樓面約41,386平方呎，商業樓面提供約7,138平方呎。

夥中原推免費租務管理服務吸客

為配合項目銷售，夥中原地產推全新置業優惠，由即日起至8月31日，經該行購入「BAKER CIRCLE．GREENWICH」開放式或一房單位，並於入伙後經由中原地產租出，首三名買家將可獲一年免費租務管理服務，每份價值8,800元，總值2.64萬元。