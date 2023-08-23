內房｜官媒稱「房住不炒」不應也不會變　須長期堅持

內地官媒《經濟日報》發表文章指出，「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。



文章指出房地產是國民經濟支柱產業，屬客觀事實。不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴傾向，也不能輕視其在宏觀經濟中的作用﹑對上下游產業的帶動作用。

文章指出在堅持「房住不炒」定位同時，中國還加快構建多層次住房供應體系，明確住房保障的頂層設計，以公租房﹑保障性租賃住房﹑共有產權住房為重點推進保障性住房建設。特別是發展保障性租賃住房，各地出台相關規劃，旨在更好解決新市民﹑青年人的居住問題。租購同權正在慢慢實現，以學區名義炒作房價問題，亦在通過教育資源均等化實現逐步改變。住有所居﹑且更宜居，定會更好實現。

此外《證券時報》頭版評論文章認為，予房企更靈活定價空間，有助於緩解資金壓力。文章指出過往地方政府限制樓價跌幅，目的是防止有發展商惡意減價﹑擾亂市場價格及市場預期。現在樓市供求關係已發生變化，房企銷售受阻﹑經營困難，在融資不暢情況下，去化自救需要更多定價自主權。

文章進一步指出，近期四川雅安﹑福建邵武等地在鼓勵房企針對特定群體開展商品房團購活動中明確指出，與發展商達成團購優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍，此舉可予發展商定價時有更靈活空間，有利於當地進行庫存去化，能緩解部份房企資金壓力，值得其他地方借鑑。