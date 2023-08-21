中原遭拖佣10億　施永青：中央要求保交樓、內房想「以房抵佣」

多家內房爆發債務危機，內地政府以「保交樓」為首要目標，令多家房地產中介機構被拖欠佣金。據內媒報道，深圳中原遭拖欠佣金多達逾10億元（人民幣．下同）。中原集團創辦人施永青回覆《香港01》表示，被拖交佣金其中一個原因為內地政府要求內房全力「保交樓」，地產代理的佣金收入，優先次序被放得較後位置。他又透露，部份內房曾想「以房抵佣」來償還佣金，不過程序上較繁複。



施永青指出，過去樓花住宅單位賣出後，單位買家會在入伙後向銀行承做按揭「上會」，及後發展商才向代理發放佣金。不過內房企業財政出現問題是人所共知，現時樓盤落成後，部份發展商一直不付佣金，又或盡量拖延支付佣金，其公司一直採取法律行動追討。

施永青：一直採取法律行動追討

他又指出，部份追討佣金訴訟獲勝訴，發展商理應向中原發放佣金，不過因近日內地政府要一眾內房企業「保交樓」，以民生為重，因此目前依然未收到絕大部份佣金。他又透露，由於收唔到發展商佣金，未能與代理進行拆佣，內地部分員工因而曾到地方公司總部投訴。

施永青表示，某大地產代理行被拖欠高達約70億元佣金，涉款規模遠高於中原。（資料圖片）

內房想「以房抵佣」 惟套現程序繁複

施永青又透露，部份內房曾經想「以房抵佣」來償還佣金，他認為「收到啲總好過冇」，不過當中遇上不少困難。他解釋，部份發展商把一線城市單位用以替代償還佣金，但由於「房住不炒」，該公司不能以公司名義持有過多單位，因此單位交由部份員工持有，及後再賣出單位，以作套現，但由於程序繁複又涉及稅款，相關方法不太可行。

同時間他又指出，有內地發展商建議把三線、四線城市單位用作償還佣金，不過他直言「冇用！收咗返嚟都賣唔返出去」。

有大型地產代理行被拖70億佣金

對於內房債務危機的影響施永青表示，「全部行家都面對一樣情況（拖欠佣金），有啲已經執咗笠」，又透露有一家近年專做某龍頭內房項目的大型地產代理行，竟然被拖欠高達約70億元佣金，涉款規模遠高於中原。

施永青透露，高峰期中原在內地的員工有多達約5萬人，不過目前已縮減至約1萬人。他認為「保交樓」情況會持續，其集團佣金收入可能再拖一會兒。